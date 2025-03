WPL में यह 2 ऐतिहासिक रिकॉर्ड हासिल कर नैट साइवर ब्रंट ने क्रिकेट जगत में मचाई सनसनी

Nat Sciver Brunt Becomes First Player In WPL History To Most Runs Milestones: मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर नैट साइवर ब्रंट ने इतिहास रच दिया है. वह महिला प्रीमियर लीग में वह 1000 या उससे अधिक रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. बीते कल (15 मार्च 2025) उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ फाइनल मुकाबले में अपनी पारी का तीसरा रन प्राप्त करते हुए इस खास उपलब्धि प्राप्त की.

नैट साइवर ब्रंट ने महिला प्रीमियर लीग में बनाए हैं 1027 रन

बात करें नैट साइवर ब्रंट के महिला प्रीमियर लीग में अबतक के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने यहां 29 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 29 पारियों में 46.68 की औसत से 1027 रन निकले हैं. महिला प्रीमियर लीग में उनके नाम आठ अर्धशतक दर्ज है. यहां उनकी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन नाबाद 80 रनों की है.

महिला प्रीमियर लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाली दुनिया की टॉप पांच बल्लेबाज

1027 रन - नैट साइवर ब्रंट - MI

972 रन - एलिस पेरी - RCB

952 रन - मेग लैनिंग - DC

952 रन - शेफाली वर्मा - DC

851 रन - हरमनप्रीत कौर - MI

डब्ल्यूपीएल के एक सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं नैट

यही नैट साइवर ब्रंट महिला प्रीमियर लीग के एक सीजन में 500 या उससे अधिक रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. डब्ल्यूपीएल 2025 में उन्होंने कुल 10 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 10 पारियों में 65.37 की औसत से 523 रन बनाने में कामयाब रहीं. इस दौरान उनके बल्ले से पांच अर्धशतक निकले.

डब्ल्यूपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी

523 रन - नैट साइवर ब्रंट (MI) - 2025

372 रन - एलिस पेरी (RCB) - 2025

347 रन - एलिस पेरी (RCB) - 2024

345 रन - मेग लैनिंग (DC) - 2023

332 रन - नैट साइवर ब्रंट (MI) - 2023

