VIDEO: IPL से पहले रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल और वेंकटेश जैसे सितारों का आया तूफान, छक्के-चौकों से गूंज उठा स्टेडियम

Andre Russell And Rinku Singh Quick Fifty In Intra Squad Match: आईपीएल 2025 के आगाज में गिनती के अब महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए कोलकाता नाईट राइडर्स की टीम ने भी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है. बीते कल (15 मार्च) केकेआर के खिलाड़ियों ने एक इंट्रा स्क्वाड मैच में हिस्सा लिया. जहां रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल जबर्दस्त लय में नजर आए. आठवें ओवर में ही बल्लेबाजी के लिए उतरे रिंकू ने मैच के दौरान कुल 33 गेंदों का सामना किया. इस बीच नाबाद 77 रनों की पारी खेली. उनके अलावा रसेल ने 23 गेंदों में नाबाद 59 रनों का योगदान दिया.

केकेआर का यह अभ्यास मुकाबला गोल्ड और पर्पल टीम के बीच खेला गया था. जहां गोल्ड की तरफ से शिरकत करते हुए वेंकटेश अय्यर ने उम्दा बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया, जबकि लवनीथ सिसोदिया ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. हालांकि, वह अपना अर्धशतक लगाने से महज चार रनों से चूक गए.

