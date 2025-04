NZ vs PAK: नसीम शाह ने बल्ले से मचाया गदर, वनडे में रचा इतिहास, ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के केवल दूसरे खिलाड़ी बने

Naseem Shah record in ODI: दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान (NZ vs PAK, 2nd ODI) को 84 रनों से हार का सामना करना पड़ा लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस बार नसीम शाह ने गेंदबाजी से नहीं बल्कि बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड बनाया है, जो यकीनन एक अनोखी बात है. बता दें कि इस मैच में 293 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 208 रन ही बना सकी. पाकिस्तान 84 रन लक्ष्य से पीछे रह गई. लेकिन पाकिस्तान की पारी के दौरान नसीम ने नंबर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और 51 रन बनाकर आउट हुए. ऐसा कर नसीम शाह वनडे क्रिकेट के इतिहास में नंबर 11 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. (Highest score by No.11 batter)

वनडे में नंबर 11 बल्लेबाजी क्रम पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के ही मोहम्मद आमिर के नाम है. मोहम्मद आमिर ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में नंबर 11 पर बैटिंग करते हुए 58 रन की पारी खेली थी. सबसे दिलचस्प बात ये है कि वनडे में नंबर 11 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप तीन बल्लेबाज पाकिस्तान से ही हैं. इस मामले में तीसरे नंबर पर शोएब अख्तर हैं जिन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ नंबर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बनाए थे.

वनडे में नंबर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बैटर (Highest score by No.11 batter in ODIs)

58 - मोहम्मद आमिर (पाक) Vs इंग्लैंड, 2016

51 - नसीम शाह (पाक) Vs न्यूजीलैंड, 2025

43-शोएब अख्तर (पाक) Vs इंग्लैंड, 2003

42* - मखाया नतिनि (साउथ अफ्रीका) Vs न्यूजीलैंड, 2004

37 - जोएल गार्नर (वेस्टइंडीज) Vs न्यूजीलैंड, 2004

नसीम शाह ने अपनी 51 रन की पारी में 44 गेंद का सामना किया जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. वनडे में नसीम का यह पहला अर्धशतक है. मैच में नसीम ने सुफ़ियान मुकीम के साथ मिलकर 11वें विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी की. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज मिशेल हे ने 99 रन की नाबाद पारी खेली. मिशेल हे को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. तीन मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान पर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है.