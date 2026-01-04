वर्ल्ड कप के मैच कोलकाता से श्रीलंका शिफ़्ट करने के लिए बांग्लादेश बोर्ड लिखेगा ICC को चिट्ठी: सूत्र

Mustafizur Rahman Controversy: मुस्ताफिजुर रहमान के कोलकाता नाइट राइडर्स और आईपीएल से निकल जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रात करीब 9:30 से बजे एक इमरजेंसी मीटिंग की. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड डायरेक्टरों की वर्चुअल मीटिंग के बाद मीडिया कमिटी के चेयरमैन अमज़द हुसैन ने espncricinfo को बताया,“हमें कोलकाता में वर्ल्ड कप के 3 मैच खेलने हैं. इसलिए आज जो हुआ है उस बारे में हम ICC को ख़त लिखेंगे.” बांग्लादेश खेल मंत्रालय के सलाहकार डॉ. आसिफ़ नज़रूल ने अपने आधिकारिक फ़ेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया, “भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया है कि वह उग्र सांप्रदायिक समूहों के लिए नीति स्वीकार कर बांग्लादेश क्रिकेटर मोफिजुर रहमान को टीम से बाहर करे. मैं इसकी कड़ी निंदा और विरोध करता हूं".

डॉ. आसिफ़ नज़रूल ने आगे लिखा, "खेल मंत्रालय के जिम्मेदार सलाहकार के तौर पर मैंने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पूरा मामला आईसीसी को समझाने को कहा, बोर्ड ने कहा कि जहां एक बांग्लादेश क्रिकेटर अनुबंधित होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता है, वहीं बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जाने के लिए सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है. मैंने भी बोर्ड को बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेल श्रीलंका में होने का अनुरोध करने का निर्देश दिया है.”

हालांकि, मीटिंग से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB मीडिया कमिटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने बयान दिया था, "हमें इस तरह के विचारों से दूर रहना चाहिए कि हमें अलग-थलग किया जा रहा है या हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। हमने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है; यह पहली बार है। हमें बीसीसीआई से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। जब तक हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम जो कह रहे हैं वह यह है कि हमारे क्रिकेटरों की गरिमा और सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता है. हम इसके लिए सही वक़्त पर बेस्ट फ़ैसला लेंगे."

टी-20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ग्रुप-C में शामिल है. ग्रुप-C में बांग्लादेश के अलावा इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज़ की टीमें हैं. बांग्लादेश क्रिकेट टीम को टी-20 वर्ल्ड कप में कोलकाता में 7 फ़रवरी को वेस्ट इंडीज़ से, 9 फ़रवरी को इटली से और 14 फ़रवरी को इंग्लैंड से मैच खेलने हैं. जबकि, बांग्लादेश को चौथा ग्रुप मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से खेलना है.