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मुंबई इंडियंस ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, पाकिस्तान के साथ इस खास क्लब में भी हुई शामिल

Mumbai Indians World Record: IPL टीमों में, MI 287 मैचों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 281 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर है. मुंबई ने 18 सीज़न में 277 IPL मैच और पांच सीजन में 22 चैंपियंस लीग T20 मैच खेले हैं.

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मुंबई इंडियंस ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, पाकिस्तान के साथ इस खास क्लब में भी हुई शामिल
Mumbai Indians World Record:

Mumbai Indians World Record: मुंबई इंडियंस (MI) ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के अपने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया. MI, जो अपना छठा IPL खिताब जीतने की दौड़ में है, 300 T20 मैच खेलने वाली पहली फ़्रैंचाइज़ी बन गई है. कुल मिलाकर, पाँच बार की IPL चैंपियन यह टीम अंतरराष्ट्रीय, फ़्रैंचाइज़ी और घरेलू क्रिकेट को मिलाकर इस मुकाम तक पहुँचने वाली तीसरी टीम है; इस खास सूची में पाकिस्तान और इंग्लिश काउंटी टीम समरसेट भी शामिल हैं. पाकिस्तान और समरसेट, दोनों ने ही 303-303 मैच खेले हैं.

IPL टीमों में, MI 287 मैचों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 281 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर है. मुंबई ने 18 सीज़न में 277 IPL मैच और पांच सीजन में 22 चैंपियंस लीग T20 मैच खेले हैं.

300 मैचों का यह मील का पत्थर न केवल उनकी लंबी यात्रा का सबूत है, बल्कि उस लगातार बेहतरीन प्रदर्शन का भी गवाह है जिसकी बदौलत उन्होंने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में पाँच IPL खिताब जीते जो चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ किसी भी फ़्रैंचाइज़ी द्वारा जीते गए सबसे ज़्यादा खिताब हैं.

हालांकि फ़्रैंचाइजी अभी भी अपने छठे IPL खिताब की तलाश में है, MI ने अपना पिछला IPL सीज़न का पहला मैच 2012 में जीता था, जब उन्होंने CSK को आठ विकेट से हराया था. अपने पिछले 18 सीज़न के पहले मैचों में, MI ने चार मैच जीते हैं और 14 हारे हैं. खास बात यह है कि वे अपना सबसे पहला मैच भी हार गए थे 2008 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ.

इन सालों में, MI ने लीग के कुछ सबसे यादगार पल दिए हैं लसिथ मलिंगा की घातक डेथ-ओवर गेंदबाज़ी से लेकर कीरोन पोलार्ड की मैच फ़िनिश करने की ज़बरदस्त क्षमता तक, और जसप्रीत बुमराह व ईशान किशन जैसे भारतीय सितारों का उदय हुआ है.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, मयंक मारकंडे, एएम गजनफर, जसप्रित बुमरा, ट्रेंट बोल्ट

कोलकाता नाइट राइडर्स: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुजरबानी

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