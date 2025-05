GT vs MI: हार्दिक पंड्या-दीपक चाहर से हो गई भारी भूल, एक छोटी सी गलती से ऐसे आखिरी गेंद पर हार गया मु्ंबई, यकीन करना मुश्किल, Video

GT vs MI, IPL 2025: मुंबई (Mumbai Indians) ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर आठ विकेट पर 155 रन बनाये. टाइटंस (Gujarat Titans) ने लक्ष्य का पीछा करते समय 18 ओवर में छह विकेट पर 132 रन बना लिये तभी बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा. मैच जब दोबारा शुरू हुआ तो टाइटंस को डकवर्थ लुइस पद्धति से एक ओवर में 15 रन बनाने का लक्ष्य मिला जिसे टीम ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया . लेकिन आखिरी गेंद के दौरान एक ऐसी गलती हुई जिसके कारण मुंबई को हार का सामना करना पड़ा. दरअसल, जब आखिरी गेंद पर एक रन की दरकार थी तो कप्तान हार्दिक पंड्या से एक भारी चूक हो गई.

हुआ ये कि बारिश से बाधित मैच में गुजरात को आखिरी गेंद पर एक रन चाहिए थे, स्ट्राइक पर अरशद खान थे. अरशद ने दीपक चाहर की गेंद को मिड-ऑफ की तरफ मारा और सिंगल के लिए तेजी से दौड़ पड़े, लेकिन वहां हार्दिक मौजूद थे. हार्दिक ने गेंद को जल्दी से पकड़ लिया. हालांकि, उनका थ्रो स्टंप से चूक गया और अरशद रन-आउट होने से बच गए. वहीं, नॉन स्ट्राइक पर समय से पहले दीपक गेंद को पकड़ने के लिए नहीं पहुंच पाए और दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव जब तक हार्दिक के थ्रो को पकड़ने के लिए नॉन स्ट्राइक स्टंप तक पहुंचते तब तक बल्लेबाज ने दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया था.

Hardik miss throw..... Hardik Pandya could have thrown to someone and it was an easy runout !! #ipl #MIvsGT #bumrah #boomboo #mi #RohitSharma𓃵 #viratkholi #rcb pic.twitter.com/vNsOVlgEoE