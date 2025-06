IPL 2025 Final: साई सुदर्शन नहीं बल्कि सूर्यकुमार यादव को क्यों मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब, जानिए कारण

Suryakumar Yadav PLAYER OF THE SERIES: सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) को प्लेयर ऑफ सीरीज के खिताब से नहीं नवाजा गया, बल्कि सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रहने वाले सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया . बता दें कि साई सुदर्शन ने 15 मैच में 15 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 759 रन बनाए तो वहीं, सूर्यकुमार यादव ने 16 मैच में 717 रन बनाने का कमाल किया था. रनों के मामले में साई सुदर्शन, सूर्या से काफी आगे हैं लेकिन इसके बाद भी प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड सूर्यकुमार यादव को मिला है. आमतौर पर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब दिया जाता है लेकिन यहां सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर रहने वाले बल्लेबाज को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया.

क्यों मिला सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब

अधिकांश टूर्नामेंटों के उलट, जहां प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट (POTT) का फ़ैसला एक समिति द्वारा किया जाता है, लेकिन आईपीएल में MVP अवार्ड का फैसला अंक-आधारित प्रणाली द्वारा तय किया जाता है, जहां 2012 तक नियमित POTT दिया जाता था, वहीं MVP प्रणाली 2013 से लागू हुई. ऐसे में इस सीजन सूर्यकुमार ने MVP में 320.5 अंक हासिल किए, जबकि सुदर्शन ने 311.0 अंक प्राप्त किए. लीग में किसी अन्य खिलाड़ी को 300 से अधिक अंक नहीं मिले, यशस्वी जायसवाल 273 अंकों के साथ सूची में तीसरे स्थान पर रहे.

बता दें कि अंक प्रणाली के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी को छक्का लगाने और विकेट लेने पर 3.5 अंक मिलते हैं, जबकि डॉट बॉल और रन आउट होने पर एक अंक मिलता है. वहीं, प्रत्येक खिलाड़ी को हर चार हिट, कैच और स्टंपिंग के लिए 2.5 अंक दिए जाते हैं. (What Is The MVP Of IPL)

आईपीएल 2025 की एमवीपी सूची में कौन शीर्ष पर है? (Who Leads The MVP List Of IPL 2025)

सूर्यकुमार यादव आईपीएल 2025 की एमवीपी सूची में शीर्ष पर रहे उनके नाम 320.5 अंक हैं. और साई सुदर्शन इस मामले में दूसरे नंबर पर रहे. साई के पास 311.0 अंक हैं, जिसके कारण ही साई की जगह सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया.