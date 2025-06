RCB की विक्ट्री परेड रद्द, फिर भी कम नहीं हुआ विराट के फैंस का क्रेज, सड़कों पर उमड़ा सैलाब, जानें अब कहां होगा जश्न

इंडियन प्रीमियर लीग को अपना नया विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रूप में मिल गया है. बीती 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी का खिताबी मुकाबला श्रेयास अय्यर की पंजाब टीम से हुआ था. इस रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने 6 रनों से जीत हासिल कर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की. ऐसे में भारत के दक्षिण राज्य कर्नाटक में खूब जश्न मनाया जा रहा है. इस बीच आरसीबी की टीम राजधानी बेंगलुरु पहुंची, जहां राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने उनका स्वागत किया. आईपीएल की पहली ट्रॉफी की जीत के जश्न में विक्ट्री परेड निकाली जानी थी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर इसे रद्द कर दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि जश्न रुकेगा नहीं और अब इसे बेंगलुरु के स्टेडियम में मनाया जाएगा.

The Priceless Smiles of Virat Kohli after seeing fans at Bengaluru. ❤️pic.twitter.com/W7XHWg5fnR — Tanuj (@ImTanujSingh) June 4, 2025

विक्ट्री परेड से पहले उमड़ा फैंस का सैलाब

इधर, आरसीबी की टीम के बेंगलुरु पहुंचने पर फैंस का सैलाब उमड़ चुका है. राजधानी की सड़कें लोगों की भीड़ से जाम हो चुकी है. विक्ट्री परेड के लिए विधान सौधा से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम तक का रूट तैयार किया गया था, जहां खुली बस में खिलाड़ियों को अपने फैंस का अभिवादन करना था, लेकिन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कोई सार्वजनिक रोड शो ना करने का फरमान जारी कर दिया और अब चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही एक प्रोग्राम आयोजित कर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन यहां स्टेडियम में टिकट लेकर ही एंट्री होगी.

डिप्टी सीएम ने किया 'विराट' स्वागत

बेंगलुरु से वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे विक्ट्री परेड रोड पर लोगों का सैलाब उमड़ चुका है. सड़क पर घंटों-घंटों जाम लग रहा है और विधान सौधा के सामने भी भारी संख्या में लोग उमड़ चुके हैं. वहीं, बेंगलुरु पहुंचने पर अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर बस के अंदर से फैंस को कैप्चर किया है और इस वीडियो में विराट कोहली आईपीएल ट्रॉफी के साथ दिख रहे हैं. बता दें कि, आरसीबी टीम आज दोपहर गार्डन सिटी में पहुंची थी, जहां उनका राजाओं की तरह स्वागत किया गया था. इससे पहले उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एयरपोर्ट पर कैप्टन रजत पाटीदार और विराट कोहली का स्वागत किया था. जैसे ही आरसीबी टीम बस में भरकर सड़क पर उतरी फैंस का जोश बहुत हाई हो गया था.

Welcome Home Boys♥️????



18 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸನ್ನು 18ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಸು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ್ರು ತವರಿನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.



ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ, ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ!



Truly an honour to welcome you all to #NammaBengaluru!… pic.twitter.com/u3mnRjKp2O

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) June 4, 2025

KARNATAKA DEPUTY CM BEAUTIFUL VIDEO FOR KOHLI & RCB. ❤️



pic.twitter.com/Xe21oSbkIB — Tanuj (@ImTanujSingh) June 4, 2025

#WATCH | Bengaluru: Fans of #RoyalChallengersBengaluru gather in large numbers outside Vidhana Soudha to catch a glimpse of their champion team #RoyalChallengersBengaluru team will arrive at Vidhana Soudha, where they will be felicitated by the Karnataka government… pic.twitter.com/axXtpvIU1m — ANI (@ANI) June 4, 2025

THE MADNESS OUTSIDE OF CHINNASWAMY STADIUM. ????



- The Craze of King Kohli & RCB is Unmatchable..!!!pic.twitter.com/lWeKiA7vGA — Tanuj (@ImTanujSingh) June 4, 2025

आखिर पूरा हुआ सपना

बता दें कि, साल 2008 में शुरू हुए आईपीएल के इतिहास में यह पहली बार है, जब आरसीबी ने खिताबी ट्रॉफी के सूखे को तोड़ा है. आरसीबी इससे पहले तीन बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन तीनों बार हार मिली. चौथी बार फाइनल में आने के बाद आरसीबी ने गेम में जरा भी चूक नहीं की. मैच में एक पल ऐसा भी आया था, जब ट्रॉफी आरसीबी के हाथ से फिसलती नजर आ रही थी, लेकिन पंजाब के खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होते गये और आरसीबी की उम्मीदें बढ़ती गईं. टीम ने आईपीएल की पहली ट्रॉफी विराट कोहली के नाम की है, क्योंकि वही इस टीम के सबसे पुराने और सीनियर खिलाड़ी हैं.

