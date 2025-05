IPL 2025: क्या ये संकेत है... ट्रॉफी से दूर रह सकती है मुंबई इंडियंस! टीम के साथ जुड़ा है अनचाहा संयोग

MI Have Never Won IPL When They Have Qualified To Playoffs At 3rd or 4th Position In IPL. लाखों दिलों की चहेती मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर खिताब के नजदीक है. आईपीएल के 18वें सीजन के लिए वह प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी है. जिसके साथ ही एमआई फैंस की एक और खिताब के लिए उम्मीद भी जग गई है. मगर उनके सपनों के बीच एक अनचाहा रिकॉर्ड सामने आ रहा है, जिससे वह घबराए हुए हैं. आईपीएल के इतिहास में जब भी एमआई की टीम ने तीसरे या चौथे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है. तब-तब उसे ट्रॉफी उठाने में नाकामयाबी हाथ लगी है. इस बार भी पंड्या एंड कंपनी ने चौथे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है. जिसके बाद फैंस को एक बार फिर से असफलता का डर सताने लगा है.

कब-कब एमआई ने तीसरे और चौथे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए किया क्वालीफाई?

मुंबई इंडियंस की टीम ने पहली बार साल 2011 में तीसरे स्थान पर रखते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया था. मगर उसका खिताब जितने का सपना, सपना ही रह गया. इसके बाद टीम ने 2012 और 2014 में चौथे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया, लेकिन इन दोनों मौकों पर भी वह खिताब जितने से वंचित रह गया.

एमआई की टीम ने चौथी बार साल 2023 में एक बार फिर तीसरे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में प्रवेश किया. फैंस को उम्मीद थी टीम 'हिटमैन' शर्मा की देखरेख में इस शर्मनाक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए खिताब को अपने हाथ में कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उसे नॉक आउट मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा.

दो साल बाद फिर बना वहीं संयोग

अब मुंबई इंडियंस की टीम पांचवीं बार चौथे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में कामयाब हुई है. इस बार टीम की कमान हार्दिक पंड्या के हाथों में है. जिसके बाद ये देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि फ्रेंचाइजी खिताब पर कब्जा जमा पाएगी या पिछले बार की तरह ही इस बार भी उसे मायूसी हाथ लगेगी.

