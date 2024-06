कोलकाता नाईट राइडर्स का स्टार क्रिकेटर T20 World Cup 2024 से हुआ बाहर

Mujeeb Ur Rahman has been ruled out of the remaining T20 World Cup 2024: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बीच सीजन में बड़ा झटका लगा है. टीम के अनुभवी स्पिनर मुजीब उर रहमान टूर्नामेंट के शेष बचे मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. बताया जा रहा है कि रहमान अपनी उंगली में लगी चोट से अबतक पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. यही वजह है उनको बीच टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है.

मुजीब उर रहमान की जगह टीम में किस खिलाड़ी की एंट्री होगी. उसका नाम भी सामने आ गया है. यही खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजाई हैं.

🚨 Mujeeb Ur Rahman to miss the remaining games of T20 WC 2024 due to injury!#T20WC2024 pic.twitter.com/GWRRFu1EU4 — KKR Vibe (@KnightsVibe) June 14, 2024

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में मुजीब उर रहमान अफगानिस्तान के लिए केवल एक मैच खेलने में कामयाब रहे. यह मुकाबला उन्होंने युगांडा के खिलाफ खेला था. यहां वह 3 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 16 रन खर्च कर 1 विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे.

Hazatullah Zazai replaces injured Mujeeb ur Rahman in Afghanistan squad. 🇦🇫

Source: ESPNcricinfo pic.twitter.com/g6VV3Mm1zk — Aashish Kodgi (@AashishKodgi) June 15, 2024

आईपीएल 2024 के लिए कोलकाता नाईट राइडर्स की टीम ने उन्हें अपने बेड़े में शामिल किया था. हालांकि, यहां भी वह एक भी मैच खेलने में नाकामयाब रहे थे. जिसके बाद फ्रेंचाइजी ने अल्लाह गजनफर को अपने बेड़े में शामिल किया था.

