'उसी से पूछना...', धोनी ने युवराज सिंह को अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? VIDEO

Why MS Dhoni Did Not Invite Yuvraj Singh To His Wedding: एक समय था जब दुनिया एमएस धोनी और युवराज सिंह के दोस्ती का मिसाल दिया करती थी. मगर समय के साथ-साथ इस दोस्ती को किसी की बुरी नजर लग गई. मौजूदा समय में दोनों जिगरी यार काफी दूर-दूर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैंसर के बाद युवी को धोनी से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उतना समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, जितना वह उम्मीद कर रहे थे. यही मुख्य वजह रही जिससे उनके संबंध काफी खराब हो गए.

मौजूदा समय में दोनों दिग्गज क्रिकेटर मैरिड हैं और अपनी-अपनी दुनिया में खुश हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि माही ने युवी को अपनी शादी में नहीं बुलाया था. जिसके बाद रजत शर्मा के साथ हुई बातचीत के दौरान युवराज सिंह ने बड़ा बयान दिया था. उनका कहना था धोनी ने अपनी शादी में उनको नहीं बुलाया था. वह भी अपनी शादी में उन्हें नहीं बुलाएंगे.

रजत शर्मा के प्रतिष्ठित शो 'आप की अदालत' का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उनसे सवाल किया गया कि आप इस बात से नाराज है कि आपको धोनी की शादी में नाचने का मौका नहीं मिला?

सवाल के जवाब में युवी कहते हैं, 'जी हां उसने हमें अपनी शादी में बुलाया नहीं, ये सवाल तो आपको उसी से पूछना पड़ेगा, क्यों नहीं बुलाया उसने.'

फिर उनसे अगला सवाल पूछा गया कि तो आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं कि उन्होंने क्यों नहीं बुलाया. इसपर युवी कहते हैं, 'उससे जब भी पूछता था तो वह भाग जाता था. कभी कहता था मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कभी मेरा नेट प्रैक्टिस है या कहीं मुझे खाना खाने जाना है. वो गोलमोल जवाब देता था. पकड़ेंगे कभी उसे. हमने सोचा है 11 लोग साथ में पकड़ेंगे उसे.'

आपकी शादी होगी तो क्या आप बुलाएंगे धोनी को? इसपर उन्होंने कहा, 'मैं तो नहीं बुलाने वाला उसको. उसने मुझको करीब एक हफ्ते पहले बोला था कि तू जल्दी से शादी कर ले. मुझे नाचना है तेरी शादी में. मैंने कहा तुझे बुलाएगा कौन शादी में. मैंने तो उसे बिल्कुल बोल दिया था कि मैं तो नहीं बुलाने वाला हूं उसको.'

