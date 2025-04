VIDEO: संजीव गोयनका ने कभी धोनी की सरेआम की थी बेइज्जती, अब माही के साथ दिखा अलग रूप, फैंस को पच नहीं रही बात

MS Dhoni and Sanjeev Goenka Talks After CSK vs LSG Match: आईपीएल 2025 का 30वां मुकाबला 14 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लखनऊ में खेला गया. जहां धोनी की अगुवाई वाली सीएसके की टीम बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के बाद आरपीएसजी ग्रुप के मालिक संजीव गोयनका को मैदान में एमएस धोनी के साथ बात करते हुए देखा गया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आनी शुरू हो गई है. इसके पीछे की वजह पास्ट में गोयनका और धोनी के बीच रहा विवाद है.

दरअसल, एक समय था जब धोनी, संजीव गोयनका की मालिकाना हक वाली टीम रही राइजिंग पुणे सुपरजायंट का हिस्सा थे. उस दौरान फ्रेंचाइजी ने उन्हें अपना कप्तान भी नियुक्त किया था. मगर उनकी अगुवाई में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. टीम को कई मुकाबलों में लगातार शिकस्त का सामना करना पड़ा. जिसके बाद गोयनका ने उन्हें कप्तानी के पद से हटा दिया और स्टीव स्मिथ के ऊपर भरोसा जताया था.

MS Dhoni with Sanjiv Goenka after the LSG Vs CSK match. pic.twitter.com/JO9B0Y3zb1 — Jay Cricket. (@Jay_Cricket12) April 14, 2025

माही को कप्तानी के पद से हटाए जाने के पीछे की कई वजहें थी. उसमें एक वजह ये भी थी कि फ्रेंचाइजी एक यंग खिलाड़ी को अपना कप्तान बनाना चाहती थी. गोयनका और धोनी के बीच हुए इस विवाद को कई साल हो गए हैं. मगर पिछले मुकाबले के बाद जब धोनी और गोयनका दोबारा मिले तो इंटरनेट पर पुरानी बातें फिर से ताजा हो गईं.

हालांकि, इस बार जब दोनों शख्स मिले तो उनके दिल में एक दूसरे के लिए कोई कड़वाहट नहीं बल्कि प्यार था. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. जिसमें गोयनका को धोनी के साथ-साथ पंत के साथ हंसी मजाक करते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान लखनऊ के मालिक ने अपने कप्तान ऋषभ पंत को गले भी लगाया. जिसे देखकर फैंस खुश हो गए.

