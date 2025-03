CSK vs RR: धोनी ने जीता दिल, राहुल द्रविड़ को बैसाखी पर खड़े देख भागे चले गए माही, Video

MS Dhoni rahul dravid viral video: राजस्थान रॉयल्स ने कमाल का खेल दिखाते हुए सीएसके को 6 रन से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की. इस जीत में नीतीश राणा ने कमाल की बल्लेबाजी की और 86 रन बनाए जिसके कारण ही राजस्थान 182 रन बना पाने में सफल रही. सीएसके की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 176 रन ही बना सकी. नीतीश राणा को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि इस मैच में एक बार फिर बीच के ओवरों में सीएसके बल्लेबाजों ने तेजी से रन नहीं बनाए जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा और आखिर में 6 रन से टीम सीएसके लक्ष्य से पीछे रह गई. वहीं, भले ही मैच में सीएसके हार गई लेकिन धोनी के एक जेस्चर ने फैन्स का दिल जीत लिया.

The Moments MS Dhoni asked and checking Rahul Dravid's health and hugging him.



