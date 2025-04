'अगली पीढ़ी का चमकता हुआ सितारा', युवराज सिंह ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का अगला सुपरस्टार

Yuvraj Singh Prediction on Vaibhav Suryavanshi : 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को देखकर युवराज सिंह (Yuvraj Singh react on Vaibhav Suryavanshi) भी हैरत में हैं. युवी ने वैभव की बल्लेबाजी को देखकर जो पोस्ट शेयर किए हैं वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. बता दें कि गुजरात के खिलाफ मैच में 14 साल के राजस्थान बल्लेबाज ने केवल 35 गेंद पर शतक लगाकर इतिहास रच दिया था. वैभव आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने 38 गेंद पर 101 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 11 छक्के लगाए. वैभव की आतिशी बल्लेबाजी को देखकर युवराज सिंह ने इस 14 साल के बल्लेबाज को भारत का अगला सुपरस्टार घोषित कर दिया है. युवी ने पोस्ट शेयर कर वैभव की तारीफ में लिखा, '14 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे?!! यह बच्चा बिना पलक झपकाए दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों का सामना कर रहा है.. वैभव सूर्यवंशी - नाम याद रखें! निडर रवैये के साथ खेलना अगली पीढ़ी को चमकते हुए देखकर गर्व होता है.'

What were you doing at 14?!! This kid is taking on the best bowlers in the world without blinking an eyelid! Vaibhav Suryavanshi — remember the name! Playing with a fearless attitude 🔥 Proud to see the next generation shine! #VaibhavSuryavanshi #GTvsRR