IPL 2025: 'यह पहली बार था जब...', कप्तान धोनी ने प्लेऑफ की रेस से चेन्नई सुपर किंग्स के बाहर होने के बाद दिया भावुक बयान

MS Dhoni on Lose vs PBKS; CSK Out from IPL 2025 Playoff: कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह के शानदार अर्धशतकों और युजवेंद्र चहल की हैट्रिक की बदौलत पंजाब किंग्स (PBKS) ने बुधवार को चेपक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर चार विकेट से जीत हासिल की. ​​PBKS अब छह जीत, तीन हार और एक बेनतीजा के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है, जिससे उसके 13 अंक हैं. CSK दो जीत और आठ हार के साथ सबसे नीचे संघर्ष कर रही है, जिससे उसके चार अंक हैं. 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, पीबीकेएस के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने पिछले मैच में जहां से छोड़ा था, वहीं से शुरुआत की और कुछ गंभीर हिटिंग की.

मुझे लगता है कि बल्लेबाजी में यह पहली बार था जब हमने बोर्ड पर पर्याप्त रन बनाए. लेकिन क्या यह बराबर स्कोर था? मुझे लगता है कि यह थोड़ा कम था. हाँ, बल्लेबाजों से थोड़ी मांग थी लेकिन मुझे लगता है कि हम थोड़ा और रन बना सकते थे. मुझे लगता है कि हमें अपने कैच पकड़ने की जरूरत है. ब्रेविस और सैम के बीच साझेदारी शानदार थी. हमने आखिरी चार गेंदें नहीं खेलीं और दूसरे आखिरी ओवर में चार बल्लेबाज आउट हो गए. करीबी खेलों में, उन 7 गेंदों का बहुत मतलब होता है.

Hat-trick 👌

Powerful start with the bat 🔥

Captain's knock 🫡



The Battle of Kings goes the @PunjabKingsIPL way again this season ❤



Scorecard ▶ https://t.co/eXWTTv7Xhd #TATAIPL | #CSKvPBKS pic.twitter.com/Yk1SOZOzip