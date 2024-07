एमएस धोनी के जन्मदिन पर साथ दिखे सलमान खान, साक्षी ने पैर छूकर लूट लिया पूरा महफिल, VIDEO

Happy Birthday MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान कप्तान एमएस धोनी आज (7 जुलाई) अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं. माही का जन्म आज ही के दिन 7 जुलाई साल 1981 में रांची शहर में हुआ था. धोनी के 43वें जन्मदिन पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी मौजूद रहे. यही नहीं खास मौके पर माही की पत्नी साक्षी धोनी ने उनके पैर भी छूए जो अब चर्चा का विषय बन गया है. लोग साक्षी के इस कार्य की खूब सराहना कर रहे हैं.

मौजूदा समय में धोनी देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के 'संगीत सेरेमनी' के लिए मुंबई में मौजूद हैं. खास समारोह के बाद ही उन्होंने होटल में अपना जन्मदिन मनाया. इस दौरान सामरोह में शामिल सलमान खान भी उनके साथ केक काटने के समय उपस्थित रहे.

एमएस धोनी भारत के सफलतम कप्तानों में शुमार हैं. उनकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय टीम ने अबतक 4 वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं. इसमें 1-1 खिताब जहां कपिल देव और रोहित शर्मा के नाम दर्ज है. वहीं धोनी ने अपनी कप्तानी में 2 वर्ल्ड कप जीते हैं. इसके अलावा वह अपनी अगुवाई में 2013 का चैंपियंस खिताब भी जीत चुके हैं.

