MS Dhoni Birthday: धोनी का बाइक और कलेक्शन देख उड़ जाएंगे होश, कीमत जान यकीन नहीं होगा

MS Dhoni birthday: झारखंड की राजधानी रांची के एक परिवार में सात जुलाई को जन्मे महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी योग्यता और जुझारूपन से विश्व क्रिकेट में अनूठा मुकाम हासिल किया है. उनकी सफलताओं को देखते हुये उन्हें पद्म भूषण, पद्म श्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. दबाव के समय अपनी अडिग शांति और असाधारण सामरिक कौशल के लिए प्रसिद्ध धोनी ने 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. आईईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ अपने करियर के अंतिम सालों में भी वो भारत के सबसे चेहेते क्रिकेटर हैं.

उनके बर्थडे पर सोशल मीडिया पर फैन्स रिएक्ट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक फैन ने धोनी के बर्थडे पर मैसेज में लिखा है." उन्होंने महानता का पीछा नहीं किया, उन्होंने इसे परिभाषित किया. तूफान में शांत, मौन में भयंकर हमेशा के लिए हमारे कैप्टन कूल. जन्मदिन मुबारक हो, एमएस धोनी. एक दूसरे इंटरनेट यूजर ने कहा, "जन्मदिन मुबारक एमएस धोनी .. महान क्रिकेटर. बल्लेबाज, विकेट कीपर, फिनिशर और सबसे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ कप्तान.

भारत के कप्तान के रूप में तीन आईसीसी खिताब जीतने वाले धोनी अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अगले साल भी उनके खेलने की उम्मीद है. हालांकि वह 44 साल के हो चुके हैं, लेकिन भारत के पूर्व कप्तान की फिटनेस काफी शानदार है, जो अक्सर उनके करियर का बेंचमार्क रही है.

You didn't just lead a team. You led a generation of fans ❤



From the 2007 T20 WC miracle to 2011's unforgettable six, thank you for the goosebumps, Mahi. Happy Birthday, @msdhoni!



Watch 7 Shades of Dhoni, Launching 7th July on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/sR3yZno6mJ