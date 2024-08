''भले ही मैं सोशल मीडिया'', अपने चाहने वालों के लिए धोनी ने लुटाया प्यार, जानें बचाव करने के लिए क्या कहा

MS Dhoni Big Statement: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को लोग केवल भारत में ही पसंद नहीं करते हैं, बल्कि दुनियाभर के अन्य देशों में भी उनके चाहने वालों की एक लंबी तादाद है. लोग आए दिन उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं. मगर माही सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं. जिसकी वजह से कहीं न कहीं उनके चाहने वालों को इसका दुख है.

धोनी भी अपने फैंस को काफी प्यार करते हैं. कई बार उनको देखा गया है कि वह एकाएक अपने किसी चाहने वाले फैंस के पास पहुंच जाते हैं और उसे खुशियों से सराबोर कर देते हैं. माही ने हाल ही में अपने चाहने वालों के प्रति अपना प्यार जताया है और उनका आभार प्रकट किया है.

Dhoni said "I am grateful to my fans, even though I am not very active on social media, they wait for my posts. Whenever I share something, they love it. When needed, they defend & praise me". pic.twitter.com/L2RMGTYQ0L