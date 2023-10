ODI World Cup में जो रूट का अनोखा कमाल, ऐसा रिकॉर्ड बनाकर दोहराया इतिहास

वर्ल्ड कप मैच में सर्वाधिक कैच (गैर-विकेटकीपर)

4 - मोहम्मद कैफ Vs SL, जोबर्ग, 2003

4 - सौम्या सरकार Vs SCO, नेल्सन, 2015

4 - उमर अकमल Vs IRE, एडिलेड, 2015

4 - क्रिस वोक्स Vs PAK, नॉटिंघम, 2019

4 - जो रूट Vs AFG, दिल्ली, 2023

मैच की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज के 57 गेंद में 80 रन की मदद से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को विश्व कप के मैच में 284 रन बनाये. अफगानिस्तान की टीम एक गेंद बाकी रहते आउट हो गई, उसके लिये गुरबाज ने 57 गेंद में 80 रन बनाये जिसमें आठ चौके और चार छक्के शामिल थे, भारतीय टीम का मैच नहीं होने पर भी अरूण जेटली स्टेडियम पर भारी तादाद में दर्शक थे जो अफगानिस्तान का समर्थन कर रहे थे.

गुरबाज के अलावा इकराम अलीखिल ने 66 गेंद में तीन चौकों और दो छक्कों के साथ 58 रन बनाये जबकि निचले क्रम पर अनुभवी मुजीबुर रहमान ने 16 गेंद में 28 रन की आक्रामक पारी खेली.