धवन के धुरंधर के तूफान में उड़ गई रैना की टीम, छक्के-चौकों की बारिश से गुलजार हुआ स्टेडियम, VIDEO

Morne Van Wyk Explosive Batting: लीजेंड क्रिकेट लीग 2024 का तीसरा मुकाबला बीते कल (22 सितंबर, 2024) अर्बनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात जायंट्स के बीच बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में खेला गया. जहां गुजरात की टीम 3 गेंद शेष रहते 8 विकेट से बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो अफ्रीकी पूर्व क्रिकेटर मोर्ने वान विक रहे. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 69 गेंद में 166.67 की स्ट्राइक रेट से 115 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 8 चौके और 9 बेहतरीन छक्के निकले.

बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अर्बनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए सर्वोच्च स्कोरर कैप्टन सुरेश रैना रहे. उन्होंने टीम के लिए 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 27 गेंदों का सामना किया. इस बीच 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 44 रन बनाने में कामयाब रहे. उनके अलावा निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए पीटर ट्रेगो ने 25 गेंद में नाबाद 36 रन बनाए.

Morne Van Wyk smashed an incredible 115* off just 69 balls, featuring 8 fours and 9 sixes in the LLC!#MorneVanWyk #LLC #Cricket pic.twitter.com/6e1nKD1kvw