'तो विराट के जैसा ही...', मोंटी पनेसर ने जो रूट को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Monty Panesar on Joe Root: पूर्व इंग्लिश ऑफ स्पिनर मोंटी पनेसर का मानना है कि अगर दिग्गज बल्लेबाज़ जो रूट आगामी एशेज सीरीज़ में दमदार प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनके टेस्ट करियर पर सवाल उठ सकते हैं. पनेसर ने इस स्थिति की तुलना भारतीय स्टार विराट कोहली से की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में निराशाजनक दौरे के बाद इस साल टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया. रूट हाल ही में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंचे थे. हालांकि, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. आंकड़े बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रूट ने 27 पारियों में सिर्फ़ 35.68 की औसत से 892 रन बनाए हैं, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल हैं.

पनेसर का कहना है कि अगर इस बार भी रूट का प्रदर्शन फीका रहा, तो वह अपने करियर के शिखर से नीचे आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि रूट ने पिछले छह वर्षों में 69 टेस्ट में 52.86 की औसत से 21 शतक जड़े और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 6000 से अधिक रन बनाए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यह उपलब्धियां तब मायने रखेंगी जब वह रन बनाएंगे.

पूर्व स्पिनर ने याद दिलाया कि विराट कोहली भी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में संघर्ष करते दिखे थे. पर्थ टेस्ट में शतक लगाने के बाद उनका बल्ला खामोश हो गया और नौ पारियों में सिर्फ़ 190 रन ही बना पाए. इसके बाद कोहली ने मई 2025 में टेस्ट संन्यास की घोषणा कर दी.

पनेसर ने कहा, “रूट की अगली एशेज सीरीज़ बहुत अहम है. विराट की तरह उन्हें भी चौथे-पांचवें स्टंप के बाहर की गेंदों से परेशानी हो सकती है. अगर प्रदर्शन खराब रहा तो इंग्लैंड के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है, लोग सवाल करने लगेंगे कि क्या उनका सर्वश्रेष्ठ दौर बीत चुका है.”

उन्होंने आगे कहा कि पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेज़लवुड जैसे तेज़ गेंदबाज़ों की तिकड़ी रूट के लिए सबसे कठिन परीक्षा होगी. हालांकि, पनेसर का मानना है कि एडिलेड या मेलबर्न जैसी जगहों पर रूट के पास अच्छा खेलने का मौका रहेगा, जहां गेंदबाज़ी परिस्थितियां थोड़ी आसान हो सकती हैं. गौरतलब है कि पांच मैचों की एशेज सीरीज़ 21 नवंबर 2025 से पर्थ में शुरू होगी.