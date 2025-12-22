भारतीय महिला टीम की तरफ से किन 10 बल्लेबाजों ने T20I में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन? मंधाना ने रच दिया इतिहास

Smriti Mandhana Created History: स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने इतिहास रच दिया है. वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. यहीं नहीं वह महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 4000 रन के आंकड़े को छूने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं. मंधाना से पहले यह विशेष उपलब्धि न्यूजीलैंड की महिला बैटर सूजी बेट्स के नाम दर्ज था. जिन्होंने 3665 गेंदों में 4000 रन के आंकड़े को छुआ था. मगर मंधाना ने महज 3,227 गेंदों में ही 4000 रन बनाते हुए यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

स्मृति मंधाना के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर के नाम दर्ज है. कैप्टन कौर ने देश के लिए खबर लिखे जाने तक 3669 रन बनाए हैं. उनके बाद तीसरे स्थान पर जेमिमा रोड्रिग्स काबिज हैं. जिन्होंने 2444 रन कूटे हैं. बात करें देश के लिए महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खबर लिखे जाने तक किन 10 खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

महिला T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 10 भारतीय महिला खिलाड़ी

4007 रन - स्मृति मंधाना

3669 रन - हरमनप्रीत कौर

2444 रन - जेमिमा रोड्रिग्स

2364 रन - मिताली राज

2230 रन - शेफाली वर्मा

1100 रन - दीप्ति शर्मा

1067 रन - ऋचा घोष

875 रन - वेदा कृष्णमूर्ति

719 रन - पुनम राऊत

405 रन - झूलन गोस्वामी

स्मृति मंधाना का T20I करियर

बात करें स्मृति मंधाना के T20I करियर के बारे में तो 2013 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से कुल 154 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 148 पारियों में 29.90 की औसत से 4007 रन निकले हैं. मंधाना के नाम महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज है.

यह भी पढ़ें- रविचंद्रन अश्विन ने IPL 2026 के लिए CSK की प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान, जानें किन दिग्गजों को मिला मौका