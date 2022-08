जिस गेंदबाज को कोहली ने अपनी कप्तानी में बनाया था स्टार, वह खिलाड़ी रोहित की कप्तानी में हुआ नजर अंदाज

इन 5 खिलाड़ियों का T20 World Cup खेलने का सपना हुआ 'चकनाचूर', Asia Cup की टीम में नहीं मिली जगह

सोशल मीडिया पर भी फैन्स सिराज के टीम में शामिल न करने पर हैरान हैं. लोगों को इस बात की हैरानगी है कि टीम में शमी और सिराज को क्यों नहीं शामिल किया गया है. दरअसल रोहित अपनी कप्तानी में युवा तेज गेंद आवेश खान को लगातार मौका दे रहे हैं. यही कारण है कि एशिया कप में चुनी गई टीम में अर्शदीप सिंह के साथ-साथ आवेश खान भी मौजूद हैं.

बता दें कि हाल ही में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में सिराज ने टी-20 में शानदार गेंदबाजी की थी लेकिन इसके बाद भी उन्हें एशिया कप टी-20 टूर्नामेंट में शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में फैन्स सोशल मीडिया पर लगातार सिराज को लेकर चयनकर्ता और रोहित शर्मा से सवाल कर रहे हैं.

एशिया कप का पूरा शेड्यूल (Asia Cup 2022 Schedule)

पहला मैच 27 अगस्त श्रीलंका VS अफगानिस्तान

दूसरा मैच 28 अगस्त भारत VS पाकिस्तान

तीसरा मैच 30 अगस्त बांग्लादेश VS अफगानिस्तान

चौथा मैच 31 अगस्त भारत VS क्वालीफायर

पांचवां मैच 1 सितंबर श्रीलंका VS बांग्लादेश

छठा मैच 2 सितंबर पाकिस्तान VS क्वालीफायर

सातवां मैच 3 सितंबर बी1 VS बी2

आठवां मैच 4 सितंबर ए1 VS ए2

नौवां मैच 6 सितंबर ए1 VS बी1

दसवां मैच 7 सितंबर ए2 VS बी2

11वां मैच 8 सितंबर ए1 VS बी2

12वां मैच 9 सितंबर बी1 VS ए2

फाइनल मैच 11 सितंबर

एशिया कप के लिए भारतीय टीम:

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अवेश खान

एशिया कप के लिए बैकअप खिलाड़ी

श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और दीपक चाहर

* अअय्यर को टी20 विश्व कप के लिए इस बल्लेबाज ने दी बड़ी चुनौती, कौन जीतेगा बैक-अप बल्लेबाज की रेस

*Asia Cup 2022: यह है वह फाइनल भारतीय XI, जो 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी

स्पोर्ट्स से जुड़ी Latest Updates के लिए अभी NDTV Sports Hindi को सब्सक्राइब करें. Click to Subscribe