IND vs SL: मोहम्मद सिराज ने स्विंग से बिछाया जाल, निशान फर्नांडो को समझ ही नहीं आया क्या हुआ - VIDEO

IND vs SL 1st Test, Mohammed Siraj Picks Nishan Fernando Wicket: भारत-श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में श्रीलंका को पहला झटका देते हुए टीम इंडिया ने आगाज की. मोहम्मद सिराज ने अपने दूसरे ही गेंद पर निशान फर्नांडो को पवेलियन भेज दिया. करीब 127 किमी/घंटा की रफ्तार से बाहर जाती गेंद पर फर्नांडो ने बल्ला लगाया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर फर्स्ट स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के हाथों में चली गई. पडिक्कल ने आसान सा कैच पकड़ा. फर्नांडो को यह गेंद छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने गलती कर दी और बिना खाता खोले 2 गेंद में आउट हो गए और टीम को शून्य पर पहला झटका लगा.

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 462 रन पर ऑल आउट हो गया. भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने सबसे ज़्यादा 167 रन बनाए; उनकी यह शानदार पारी रविवार को खत्म हुई थी. नौ विकेट पर 460 रन से आगे खेलते हुए, भारत आखिरी विकेट गिरने से पहले सिर्फ़ दो रन और जोड़ पाया; असिथा फर्नांडो ने प्रसिद्ध कृष्णा को आउट किया.

श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 109 रन देकर 4 विकेट लिए. केशरा नुवान्था ने 175 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि फर्नांडो ने 63 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. भारत का कुल स्कोर पडिक्कल की शानदार 167 रनों की पारी पर टिका था, जिसने उनकी पहली पारी को मजबूती दी. टेस्ट के दूसरे दिन, लगातार बारिश के कारण शुरुआती दो सेशन का खेल नहीं हो पाया था.