Mohammed Shami का ODI में धमाकेदार कारनामा, एक साथ 6 दिग्गजों को पछाड़कर पहुंचे इस खास मुकाम पर

Mohammed Shami ने मारी टॉप 10 में एंट्री

Mohammed Shami Top 10 bowlers with most wickets in ODIs for India: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत ने शानदार परफॉर्मेंस किया और 8 विकेट से जीत हासिल की. भारत की जीत में मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की गेंदबाजी कमाल की रही और उन्होंने 3 विकेट लिए. शमी को 'प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब' से भी नवाजा गया. दूसरे वनडे में शमी ने 3 विकेट लिए और साथ ही एक खास कमाल भी अपने नाम कर लिया. शमी अब भारत की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लिस्ट में 10वें गेंदबाज बन गए हैं. शमी ने आशीष नेहरा और मनोज प्रभाकर को पछाड़कर टॉप 10 में जगह बना ली है. वनडे में शमी ने अब कुल 159 विकेट हासिल कर लिए हैं. वही, शमी इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट लेने से केवल 1 विकेट दूरे हैं.