'दुनिया बात नहीं करती लेकिन..', नासिर हुसैन ने इस खिलाड़ी को बताया तीनों फॉर्मेट का बेहतरीन बल्लेबाज

Who is best multi-format batters in World cricket: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसे वो तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बल्लेबाज मानते हैं. स्काई क्रिकेट पर बात करते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने उस बल्लेबाज की तारीफ की है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने बेन डकेट को विश्व क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बल्लेबाज माना है. बता दें कि बेन डकेट ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी में 62 रन की पारी खेली. डकेट ने बुमराह के खिलाफ शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की औऱ जमकर क्रीज पर डटे रहे थे. हालांकि बुमराह ने ही डकेट को आउट कर पवेलियन की राह दिखाई थी. (Nasser Hussain on Ben Duckett)

ऐसे में पूर्व इंग्लिश कप्तान ने बेन डकेट को लेकर कहा, "दुनिया बेन डकेट के बारे में ज्यादा बात नहीं करती है. लेकिन हम बुमराह के बारे में बात करते हैं कि वह दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, तीनों फॉर्मेट में वह कमाल का गेंदबाज हैं. बेस्ट गेंदबाज हैं. लेकिन बल्लेबाजी के संदर्भ में बात हो तो मुझे बेन डकेट तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं".

पूर्व इंग्लिश कप्तान ने आगे कहा, "मैं समझता हूं कि बेन डकेट तीनों फॉर्मेट में बेस्ट बल्लेबाज हैं. चैंपियंस ट्रॉफी में उसने बेहतरीन बल्लेबाजी, टी20 में भी उसके रिकॉर्ड कमाल के हैं. टेस्ट मैच क्रिकेट में भी डकेट लगातार अच्छी बल्लेबाजी करती है. तीनों फॉर्मेट में बेन डकेट की बल्लेबाजी में स्थिरता है जो उन्हें तीनों फॉर्मेट का बेहतरीन बल्लेबाज बनाता है".

बता दें कि डकेट ने अपनी 62 रन की पारी में 94 गेंद का सामना किया जिसमें उन्होंने 9 चौके लगाए. डकेट ने ओली पोप के साथ मिलकर 122 रन की अहम साझेदारी की. इंग्लैंड का पहला विकेट केवल 4 रन पर गिर गया था. इसके बाद डकेट और पोप ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की और 122 रन जोड़े. बेन डकेट को बुमराह ने बोल्ड कर पवेलियन भेजा था. Ben Duckett ने टेस्ट में अबतक 34 मैच खेलकर कुल 2472 रन बनाए हैं जिसमें 5 शतक और 14 अर्धशतक दर्ज है. इसके अलावा वनडे में डकेट के नाम 25 मैच में 1176 रन दर्ज है. वनडे में बेन डकेट ने 8 अर्धशतक और 3 शतक लगाए हैं. टी-20 इंटरनेशनल में भी बेन ने कमाल की बल्लेबाजी की है. बेन ने टी-20 में 527 रन 20 मैच में बनाए हैं. (Ben Duckett Batting Career Summary)