'दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं...', कान के पास बजी सीटी तो बेन डकेट को समझ आया कौन है दुनिया का नंबर-1 गेंदबाज

Jasprit Bumrah is Best Bowler in The World: इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट का मानना है कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं और लाइट चालू होने पर जब वह दोनों तरफ से गेंद को स्विंग कराते हैं तो उनका सामना करना बेहद मुश्किल होता है. बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन 48 रन देकर तीन विकेट लिये जिसमें जो रूट का विकेट शामिल है. भारत के पहली पारी के 471 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने दूसरे दिन तीन विकेट पर 209 रन बना लिये थे. तीसरे नंबर पर उतरे ओली पोप नाबाद 100 रन बनाकर किला संभाले हुए थे.

डकेट ने दूसरे दिन के खेल के बाद कहा, 'वह (बुमराह) दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं. उनका सामना करना बेहद मुश्किल है, वह किसी भी परिस्थिति में अच्छे हैं और लाइट चालू होने पर दोनों तरफ स्विंग करते हुए आते हैं तो उन्हें खेलना मुश्किल होता है.'

उन्होंने कहा, 'बिना किसी संकेत के तीन या चार अलग-अलग गेंदें फेंकने की उनकी क्षमता कमाल की है. आपको तब तक पता नहीं चलता कि वह बाउंसर, या धीमी गेंद, यॉर्कर, बाहर की ओर जाती स्विंगर या इनस्विंगर डाल रहे हैं, जब तक कि गेंद उनके हाथ से न निकल जाए. आपको उनके साथ गेंद को इतनी बारीकी से देखना पड़ता है कि उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है.'

पोप की शतकीय पारी के बारे में उन्होंने कहा, 'वह (पोप) मैदान पर आते समय बहुत शांत था. मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या था , लेकिन वह अपने खेलने के तरीके पर कायम रहा.'

डकेट ने कहा, 'इससे बेहतर कोई अहसास नहीं है कि पहले ओवर में आने के बाद उस आक्रमण के खिलाफ शतक बनाना. आप इसे उसके जश्न मनाने के तरीके में देख सकते हैं और यह सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी बहुत मायने रखता था. मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे.'

पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में 171 रन बनाने के बावजूद पोप की टीम में जगह को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन दबाव में और तेज गेंदबाज बुमराह के खिलाफ शतक ने कम से कम कुछ समय के लिए आलोचकों को शांत कर दिया.

डकेट ने कहा, 'हम ड्रेसिंग रूम में चीजों को रखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जाहिर है कि आप इसके बाहर से शोर सुन सकते हैं. ड्रेसिंग रूम के बाहर शोर है, लेकिन इसके अंदर कोई शोर नहीं है. हम इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कौन खेलने जा रहा है.'

उन्होंने कहा, 'यह बात बिल्कुल स्पष्ट लग रही थी कि अगर कोई खिलाड़ी कुछ सप्ताह पहले 171 रन बनाता है तो वह इस मैच में खेलेगा. पोप ने यह साबित करता है कि वह इंग्लैंड टीम में तीसरे नंबर पर क्यों उतरता है.'

यह भी पढ़ें- Mark Wood: कौन हैं मौजूदा समय का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज? मार्क वुड के बयान से वर्ल्ड क्रिकेट चौंका