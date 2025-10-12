जायसवाल दोहरा शतक से चूके, मोहम्मद कैफ ने की भविष्यवाणी, यह भारतीय स्टार तोड़ेगा सहवाग का 300 वाला रिकॉर्ड

Mohammed Kaif Prediction on Yashasvi Jaiswal : दिल्ली टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरन यशस्वी जायसवाल 175 रन पर दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट हो गई. जायसवाल जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर यह माना जा रहा था कि भारतीय ओपनर इस टेस्ट मैच में तिहरा शतक भी पूरा कर सकते हैं लेकिन रन लेने की जल्दबाजी में जायसवाल रन आउट हो गए और उनका तिहरा शतक जमाने का सपना टूट गया. लेकिम भारत के पूर्व दिग्गज मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है.

कैफ ने पोस्ट शेयर किया और लिखा, "यशस्वी जायसवाल वो बल्लेबाज़ हैं जिनमें बड़ी पारियां खेलने का धैर्य है. उनके पहले 26 मैचों के आंकड़े सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के बराबर हैं. स्ट्राइक रेट भी कमाल का है और उनकी शतक वाली पारियां अक्सर भारत को जीत की ओर ले जाती हैं. सहवाग का 300 वाला रिकॉर्ड तो जायसवाल ही तोड़ेगा.”

Yashasvi Jaiswal is a batsman with the patience to score big hundreds and set new marks. In his first 26 matches, his numbers are as good as Sachin and Virat. Scoring at high strike rate, his hundreds mostly put India on path to victory. Sehwag ka 300 wala record, Jaiswal hi… — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) October 11, 2025

बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर ही ऐसे दो बल्लेबाज हैं जिन्होंने तिहरा शतक लगाया है. सहवाग के नाम भारत की ओर से टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. सहवाग ने 319 रन की पारी टेस्ट में खेली है. वहीं, अब कैफ ने माना है कि वह समय जल्द आएगा जब जायसवाल ही सहवाग के टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. कैफ ने गिल का नाम नहीं लिया है.

175 रन बनाकर रन आउट हुए जायसवाल

पहले दिन 173 रन बनाकर नाबाद रहे जायसवाल से शनिवार को दोहरे शतक की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ 2 रन जोड़ने के बाद वह रन आउट हो गए. जायसवाल का यह सातवां टेस्ट शतक था. वह 175 रन की पारी खेलकर आउट हुए. शुभमन गिल ने अपना दसवां टेस्ट शतक लगाया. वह 129 रन बनाकर नाबाद रहे. साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए थे. इन तीनों की पारी की बदौलत भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की.