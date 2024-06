हारिस राउफ के बचाव में मोहम्मद रिजवान ने भारत का नाम लेकर मचाया बवाल, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

Mohammad Rizwan react on Haris Rauf incident : हारिस रऊफ और फैन के बीच हुई कहासुनी ने पाकिस्तानी क्रिकेट में हड़कंप मचा दिया है. हारिस रऊफ के साथ हुई इस घटना पर पाकिस्तानी क्रिकेटर भी रिएक्ट कर रहे हैं. वहीं, मोहम्मद रिजवान ने भी हारिस रऊफ की घटना पर रिएक्ट कर गेंदबाज का बचाव किया है. लेकिन रिजवान ने अपने पोस्ट में भारत का जिक्र कर फैन्स के बीच बवाल खड़ा कर दिया है. फैन्स रिजवान के पोस्ट से सहमत नहीं दिख रहे हैं.

दरअसल, रिजवान ने लिखा, "यह अप्रासंगिक है कि हारिस रऊफ का अपमान करने वाला व्यक्ति पाकिस्तान से था या भारत से..वास्तव में जो बात मायने रखती है वह यह है कि इस व्यक्ति में मूल्यों और शिष्टाचार की कमी थी. किसी को भी किसी भी इंसान का अपमान करने का अधिकार नहीं है, खासकर उसके परिवार के सदस्यों के सामने. इस तरह के भयावह व्यवहार को रोका जाना चाहिए. सहिष्णुता, सम्मान और करुणा जैसे मूल्य तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं."

Absolutely unnecessary to mention 'India' here when that fan himself claimed he's from Pakistan. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 18, 2024

Rizwan bhai, please delete this. The fan admitted he was Pakistani, and Haris Rauf also revealed the same to Waseem Badami. There was no need to mention India in your tweet. You could have just texted Haris to confirm instead 🇵🇰🇮🇳🙏🏼 @iMRizwanPak pic.twitter.com/srACSKpjWh — Farid Khan (@_FaridKhan) June 19, 2024

As cricket fans, you can criticise the performance of players and their actions on the field. No one has the right to ridicule a player or their family, always respect their privacy. Criticise them for grouping in the team, for their friendships which has kept deserving players… — Ahmad Shahzad 🇵🇰 (@iamAhmadshahzad) June 18, 2024

दरअसल, यह घटना अमेरिका और वेस्टइंडीज में चल रहे टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद की है. पाकिस्तान को पहली बार विश्व कप खेल रहे अमेरिका ने हरा दिया और चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ जीत की दहलीज पर पहुंचकर टीम हार गई. सोशल मीडिया पर वाइरल हुए वीडियो में हारिस अपनी पत्नी के साथ पैदल जा रहे थे जब कुछ लोगों के समूह से टकरा गए.

यह स्पष्ट नहीं है कि उनके और लोगों के बीच क्या बात हुई लेकिन वे टीम के खराब प्रदर्शन के लिये कथित रूप से उन पर छींटाकशी कर रहे थे. रऊफ ने अचानक आपा खो दिया और उन लोगों के पीछे दौड़ते नजर आये. उन्होंने एक्स पर लिखा ,"मैने सोचा था कि सोशल मीडिया पर इसका जिक्र नहीं करूंगा लेकिन अब वीडियो बाहर आने के बाद मुझे लगता है कि बोलना जरूरी है "