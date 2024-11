पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अमर हुए मोहम्मद रिजवान, खास कारनामा करने वाले बनें सयुंक्त रूप से पहले विकेटकीपर

Mohammad Rizwan, Most Catches Taken By Pakistan Wicket Keeper In An ODI: व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कप्तानी मिलने के बाद मोहम्मद रिजवान एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. पहले वनडे मुकाबले में शिकस्त खाने के बाद ग्रीन टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में दमदार वापसी की है. जहां रिजवान की कप्तानी का जलवा देखने को मिला है. गेंदबाजी के दौरान उन्हें लगातार अपने गेंदबाजों को बदलते हुए देखा. नतीजा यह रहा कि विपक्षी टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया. मैच के दौरान उन्होंने भी एक खास उपलब्धि हासिल की. वह वनडे के एक मुकाबले में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले संयुक्त रूप से पहले पाकिस्तानी विकेटकीपर बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने टीम के पूर्व कप्तान एवं मौजूदा बल्लेबाज सरफराज अहमद की बरबरी की है. सरफराज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑकलैंड में विकेट के पीछे छह कैच पकडे थे. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड ओवल में जारी दूसरे वनडे में रिजवान ने भी छह कैच पकड़ते हुए सरफराज अहमद के खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

पाकिस्तान की तरफ से वनडे एक एक मैच में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले विकेटकीपर

6 कैच - मोहम्मद रिजवान - बनाम ऑस्ट्रेलिया - एडिलेड - 2024

6 कैच - सरफराज अहमद - बनाम दक्षिण अफ्रीका - ऑकलैंड - 2015

5 कैच - मोइन खान - बनाम जिम्बाब्वे - हरारे - 1995

5 कैच - राशिद लतीफ - बनाम श्रीलंका - दांबुला - 2003

एडिलेड में इन धुरंधरों का रिजवान ने पकड़ा कैच

दूसरे वनडे मुकाबले में रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के जिन बल्लेबाजों का विकेट के पीछे कैच पकड़ा उसमें स्टीव स्मिथ (35), मार्नस लाबुशेन (06), आरोन हार्डी (14), कैप्टन पैट कमिंस (13) और मिचेल स्टार्क (01) का नाम शामिल है.

