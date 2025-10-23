विज्ञापन
INDvs AUS: 'वह कहीं नहीं जा रहे हैं', रोहित शर्मा की पारी को देख हुए गदगद मोहम्मद कैफ, कह दी बड़ी बात

Mohammad Kaif react on Rohit Sharma: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बृहस्पतिवार को यहां नौ विकेट पर 264 रन बनाए.

INDvs AUS: 'वह कहीं नहीं जा रहे हैं', रोहित शर्मा की पारी को देख हुए गदगद मोहम्मद कैफ, कह दी बड़ी बात
Mohammad Kaif Big Statement on Rohit Sharma, कैफ का बड़ा बयान
  • रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 73 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे भारत ने 264 रन बनाए
  • मोहम्मद कैफ ने रोहित की पारी की तारीफ करते हुए कहा कि वह 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे
  • मैच में श्रेयस अय्यर ने 61 और अक्षर पटेल ने 44 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर दिलाया
 Mohammad Kaif on Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 73 रन की पारी खेली जिसके दम भारतीय टीम ने 264 रन का स्कोर खड़ा किया. रोहित की पारी को देखकर भारतीय पूर्व दिग्गज मोहम्मद कैफ ने रिएक्ट किया है, कैफ ने माना है कि रोहित ने साबित किया है कि वह अभी कहीं नहीं जा रहेे हैं और वह 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे. कैफ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा,  "सोशल मीडिया पर उनके भविष्य को लेकर काफी चर्चा हो रही है, मुश्किल पिच, विश्वस्तरीय तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन, गिल और कोहली का सस्ते में आउट होना,  इन सबके बावजूद रोहित भारत और अपने करियर के लिए बेहद अहम पारी खेल रहे हैं.  एडिलेड में खेली गई 73 रनों की पारी उन्हें काफी आत्मविश्वास देगी.  रोहित ने दिखा दिया है कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं."

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बृहस्पतिवार को यहां नौ विकेट पर 264 रन बनाए. भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 73 जबकि श्रेयस अय्यर ने 61 रन की पारी खेली. अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जंपा ने चार जबकि जेवियर बार्टलेट ने तीन विकेट चटकाए. मिचेल स्टार्क ने भी दो विकेट हासिल किए.

टीम इंडिया फिलहाल तीन मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पीछे है. सीरीज बचाने के लिए भारत को हर हाल में ये मैच जीतना होगा. एडिलेड में जारी इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था. भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, बिना रन बनाए पवेलियन लौटे. 
 

