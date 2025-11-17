'सब डर के...' हार के बाद मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर एंड कंपनी को लिया आड़े हाथों

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रन से मिली हार के बाद गौतम गंभीर एंड कंपनी पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि मौजूदा टीम प्रबंधन के तहत घरेलू परिस्थितियों में खेलने के स्थानों को लेकर असुरक्षा के कारण टेस्ट बल्लेबाजों की प्रगति रुक ​​गई है.

रविवार को ईडन गार्डन्स की पिच पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद खराब प्रदर्शन किया. वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे दो ऑलराउंडरों सहित चार स्पिनरों को उतारकर, भारत ने तीसरे नंबर पर विशेषज्ञ बल्लेबाज साई सुदर्शन को उतारा. हालांकि सुंदर ने अपने नए स्थान पर प्रभावशाली और संयमित प्रदर्शन किया, लेकिन कैफ ने प्लेइंग इलेवन के चयन में अस्थिरता की ओर इशारा किया, जिसमें बल्लेबाजों को बार-बार रोटेट किया जा रहा है.

सरफराज खान जैसे बल्लेबाजों को उदाहरण देते हुए मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा,"जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि कोई उनके लिए खड़ा है. कोई समर्थन नहीं है, सब डर के खेल रहे हैं. सब डर के खेल रहे हैं, कोई खुल के नहीं खेल रहा." कैफ ने आगे कहा,"अगर सरफ़राज़ खान की जगह शतक लगाने के बाद पक्की नहीं होती. शतक लगाने के बाद भी वह वापसी नहीं कर पा रहे हैं. साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए. वह अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे. मुझे लगता है कि टीम में बहुत भ्रम है."

कैफ ने कहा कि हर खिलाड़ी की जगह की स्क्रटूनी हो रही है, और जब प्रबंधन टर्निंग ट्रैक पर खेलने का विकल्प चुनेगा, तो बल्लेबाजों को और अधिक घबराहट महसूस होगी. उन्होंने आगे कहा,"खिलाड़ियों को अपने पर विश्वास कम हो गया है, थोड़ी असुरक्षा भी आ गई है. जब असुरक्षा हो और आप टर्निंग ट्रैक पर खेलने आएं, तो आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे."

कैफ ने कहा कि वाशिंगटन सुंदर ने बाकी भारतीय बल्लेबाजों की तुलना में परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना किया, क्योंकि वह तमिलनाडु में खेले हैं और वे अधिकतर टर्निंग पिचों पर खेलते थे. कैफ ने कहा,"सुंदर ने अच्छा क्यों खेला? वो चेन्नई से है. टर्निंग ट्रैक पर खेलते हुए उसने खुद को निखारा है. उसे पता है कि अपने पैरों का इस्तेमाल कैसे करना है और कौन सी गेंद को नरम हाथों से खेलना है. बॉटम हैंड कैसे रखना है."

कैफ ने आगे कहा, "साई सुदर्शन भी चेन्नई से हैं. अगर वह तीसरे नंबर पर और सुंदर आठवें नंबर पर होते, तो आप यह टेस्ट मैच जीत सकते थे. वह स्पिन को बहुत अच्छी तरह खेलते हैं. सुदर्शन चेन्नई से हैं. वह फॉर्म में हैं और उन्होंने 87 रन बनाए हैं. वह प्लेइंग इलेवन में नहीं हैं."

