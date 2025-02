'क्या मेजबानों ने...', बारिश के बीच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का हाल देख भड़क गए मोहम्मद कैफ, उठाया गंभीर सवाल

Mohammad Kaif Big Statement: आईसीसी चैंपियंस ट्रॅाफी 2025 का सातवां मुकाबला आज (25 फरवरी 2025) ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच रावलपिंडी स्थित रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था. मगर बारिश की वजह से यह मुकाबला बिना टॉस के रद्द कर दिया गया. रावलपिंडी में जब बारिश हो रही थी. उस दौरान देखा गया कि पिच को छोड़कर बाकी के सारे हिस्से खुले थे. जिसपर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने हैरानी जताई है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा है, 'यह शर्म की बात है कि रावलपिंडी के मैदान को पूरी तरह से कवर नहीं किया गया है. इतना महत्वपूर्ण मैच दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया खराब हो सकता है. क्योंकि किसी ने भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया. क्या मेजबानों ने आईसीसी के पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग किया?'

अब जब मैच रद्द हो गया है. ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम को क्रमशः एक-एक अंकों के साथ संतोष करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच रद्द होने के बाद ग्रुप 'बी' में अफ्रीकी टीम अपने दो मैचों में एक जीत और एक मैच ड्रा होने के बाद तीन (+2.140) अंकों के साथ पहले, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने दो मैचों में एक जीत और एक मैच ड्रा होने के बाद तीन (+0.475) अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है.

It's a shame that the Rawalpindi ground isn't fully covered. Such an important match - SA vs Aus - might go down the drain because no one addressed this issue. Was the ICC money utilised wisely by hosts? pic.twitter.com/nPwthd1fji