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IND vs SL: पहले टेस्ट से ये खिलाड़ी होगा टीम इंडिया से बाहर!, सरफराज खान को जगह देने के लिए पूर्व स्टार ने रखी मांग

Sarfaraz Khan in Team India Playing 11 vs SL: कैफ ने सरफराज खान को लेकर कहा कि वो स्पिनरों पर काफी अच्छे से अटैक करते हैं. यह गेमप्लान गाले में असरदार साबित हो सकता है.

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IND vs SL: पहले टेस्ट से ये खिलाड़ी होगा टीम इंडिया से बाहर!, सरफराज खान को जगह देने के लिए पूर्व स्टार ने रखी मांग
Sarfaraz Khan in Team India Playing 11 vs SL:

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज़ मोहम्मद कैफ का मानना ​​है कि 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में सरफराज खान को प्लेइंग XI का हिस्सा होना चाहिए. साई सुदर्शन के चोट के कारण बाहर होने के बाद सरफराज को टीम में शामिल किया गया था. हालांकि सरफराज ने आखिरी बार 2024 में नेशनल टीम के लिए खेला था, लेकिन कैफ का तर्क है कि गाले में स्पिन-फ्रेंडली हालात में वह टीम मैनेजमेंट के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. पूर्व भारतीय स्टार ने यह भी कहा कि टीम मैनेजमेंट ने पहले ध्रुव जुरेल पर काफी भरोसा दिखाया है और अब सरफराज पर भी भरोसा दिखाने का समय आ गया है.

कैफ ने YouTube पर कहा, "अगर वे उन खिलाड़ियों का साथ देने का ट्रेंड अपनाते हैं जो पहले से ही टीम के लिए खेल रहे हैं, तो वे कह सकते हैं, 'जुरेल पहले से ही हमारे साथ हैं. उन्होंने लगातार रन नहीं बनाए हैं, लेकिन हम उनका साथ देंगे क्योंकि वह पहले से ही टीम का हिस्सा रहे हैं.' अगर यही सोच है, तो सरफराज को इंतजार करना होगा. लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि बेस्ट XI क्या है, तो सरफराज का नाम मेरी बेस्ट XI में आता है क्योंकि उनमें नंबर 5 या नंबर 6 पर स्पिन खेलने की काबिलियत है. स्पिन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार है."

कैफ ने आगे बताया कि सरफराज स्पिनरों पर काफी अच्छे से अटैक करते हैं - यह गेमप्लान गाले में असरदार साबित हो सकता है - और कहा कि उनके बैटिंग स्टाइल की वजह से वह तब भी रन बना पाते हैं जब गेंद तेजी से टर्न हो रही हो.

उन्होंने कहा, "उनके पास कई तरह के शॉट्स भी हैं. जब खेल चौथे या पांचवें दिन तक पहुंचता है, तो बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में सरफराज खान जैसा खिलाड़ी बहुत काम आ सकता है. उनके जैसे खिलाड़ी फील्ड का इस्तेमाल करने में बहुत माहिर होते हैं. वह जानते हैं कि स्वीप और रिवर्स स्वीप का असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है. वह एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट मार सकते हैं, बैक फुट पर अच्छा खेलते हैं और स्पिन पर अटैक करते हैं."

कैफ ने सुझाव दिया कि जुरेल का फॉर्म हाल के दिनों में बहुत अच्छा नहीं रहा है और इसलिए, उनकी जगह सरफराज को मौका मिल सकता है. जुरेल ने 10 टेस्ट मैचों में 478 रन बनाए हैं और काफी समय से कोई बड़ी पारी नहीं खेली है. उन्होंने कहा, "देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि भारत ने अच्छा खेला है, लेकिन जुरेल का हालिया टेस्ट रिकॉर्ड और फ़ॉर्म कुछ खास नहीं रहा है. चाहे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पारी हो या साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ मैच, वह वहाँ भी आउट हो गए थे. उससे पहले भी, वह लगातार रन नहीं बना पा रहे थे. ऐसी पाँच-छह पारियाँ थीं जिनमें वह कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए."

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India, Sri Lanka, Sarfaraz Naushad Khan, India Vs Sri Lanka 2026/27, Cricket
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