VIDEO: पाकिस्तान के 'भविष्य' का हॉरर शो, आगे बढ़-बढ़कर लगाना चाहा शॉट, मगर गेंद की हवा तक नहीं लगी

Mohammad Haris Produces Horror Show: न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंची पाकिस्तानी टीम की शुरुआत बेहद भयावह हुई है. पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज (16 मार्च 2025) क्राइस्टचर्च स्थित हेगले ओवल में खेला गया. जहां पाकिस्तान को 59 गेंद शेष रहते नौ विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. मैच के दौरान पारी का आगाज करने मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज मोहम्मद हारिस से लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन वह उन उम्मीदों पर बुरी तरह से फ्लॉप उतरे. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल छह गेंदों का सामना किया. इस बीच बिना कोई रन बनाए काइल जैमीसन की गेंद पर आउट हो गए.

मैच के दौरान मोहम्मद हारिस ने कुल छह गेंदों का सामना किया. इस बीच उन्हें कई बार बड़े शॉट के लिए आगे बढ़कर प्रयास करते हुए देखा गया. मगर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह गेंद को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं. यही वजह रही कि जैमीसन के पहले ओवर में वह बुरी तरह से जूझते हुए नजर आए. परिणाम ये रहा कि दबाव को वह ज्यादा देर तक झेल नहीं पाए और आखिरी गेंद पर कट करने के प्रयास में विकेटकीपर के हाथों लपके गए.

Pakistan player level.. he don't even touch a single ball by bat... What a waste .. iss se accha to saim ayub h.#PAKvNZ #BabarAzam #Rizwan #PakistanCricket pic.twitter.com/4F4d8U7W23