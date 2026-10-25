मोहम्मद अजहरुद्दीन का गौतम गंभीर को वैभव सूर्यवंशी को लेकर साफ संदेश, बोले- सिर्फ T20 नहीं, वनडे में भी मौका मिले

भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वैभव सूर्यवंशी को हर मैच में मौका देने की बात की है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को मिली जीत के बाद अजहरुद्दीन ने कहा कि, भारतीय टीम एक मजबूत टीम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड में शानदार परफॉर्मेंस करके टी-20 सीरीज में हर मैच जीतेगी. वहीं, अजहरुद्दीन ने टीम मैनेजमेंट को खास संदेश भी किया है. खासकर अजहरुद्दीन ने वैभव सूर्यवंशी पर बात की और गंभीर को सलाह भी देते हुए कहा है कि वैभव को सिर्फ टी-20 नहीं बल्कि वनडे में भी मौका मिलना चाहिए,
पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ANI पर बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा, "मुझे उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी हर गेम खेले, वह बहुत टैलेंटेड है, वह सिर्फ 15 साल का है और मुझे उम्मीद है कि वह वहां सभी मैच खेले और उसे विदेश में खेलने का अनुभव मिले, मुझे लगता है कि उसे बेंच पर बैठाना सही नहीं है, यह कहने के बाद भी कि कई प्लेयर्स खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि टीम में वैभव सूर्यवंशी को सारी ऑप्शंस मिलनी चाहिए. सिर्फ T20 नहीं, उसे 50 ओवर का मैच भी दो, वह बहुत अच्छा है, मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं."
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#WATCH | Hyderabad: On India won by four wickets against New Zealand, Telangana Minister and former cricketer Mohammad Azharuddin says, "Today, I am very happy with the way Tilak Varma has played. He is a very good player, and I sincerely hope and pray that he gets the opportunity to play Test cricket. For me, Test cricket is the most important format, and I hope he goes on to represent India in Tests as well. He has been performing very well in T20 cricket, and I think he played a crucial role in ensuring India's victory today. Congratulations to the team. Cricket is a team game, and the entire team deserves to be congratulated. I wish them the very best of luck..."— ANI (@ANI) October 24, 2026
तिलक वर्मा के टेस्ट मेंं मौका देने की मांग
पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तिलक वर्मा की भी तारीफ की और कहा कि अब तिलक को टेस्ट में मौका मिलना चाहिए ,अजहरुद्दीन ने कहा, "तिलक वर्मा ने जिस तरह से खेला है, उससे मैं बहुत खुश हूं, वह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और मेरी दिली उम्मीद और प्रार्थना है कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिले. मेरे लिए, टेस्ट क्रिकेट सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मेट है, और मुझे उम्मीद है कि वह आगे चलकर टेस्ट मैचों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. वह T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि भारत की जीत सुनिश्चित करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है. पूरी टीम को बधाई. क्रिकेट एक टीम गेम है, और पूरी टीम बधाई की हकदार है. मैं उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूं"
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