मोहम्मद अजहरुद्दीन का गौतम गंभीर को वैभव सूर्यवंशी को लेकर साफ संदेश, बोले- सिर्फ T20 नहीं, वनडे में भी मौका मिले

भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वैभव सूर्यवंशी को हर मैच में मौका देने की बात की है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को मिली जीत के बाद अजहरुद्दीन ने कहा कि, भारतीय टीम एक मजबूत टीम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड में शानदार परफॉर्मेंस करके टी-20 सीरीज में हर मैच जीतेगी. वहीं, अजहरुद्दीन ने टीम मैनेजमेंट को खास संदेश भी किया है. खासकर अजहरुद्दीन ने वैभव सूर्यवंशी पर बात की और गंभीर को सलाह भी देते हुए कहा है कि वैभव को सिर्फ टी-20 नहीं बल्कि वनडे में भी मौका मिलना चाहिए,

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ANI पर बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा, "मुझे उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी हर गेम खेले, वह बहुत टैलेंटेड है, वह सिर्फ 15 साल का है और मुझे उम्मीद है कि वह वहां सभी मैच खेले और उसे विदेश में खेलने का अनुभव मिले, मुझे लगता है कि उसे बेंच पर बैठाना सही नहीं है, यह कहने के बाद भी कि कई प्लेयर्स खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि टीम में वैभव सूर्यवंशी को सारी ऑप्शंस मिलनी चाहिए. सिर्फ T20 नहीं, उसे 50 ओवर का मैच भी दो, वह बहुत अच्छा है, मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं."

तिलक वर्मा के टेस्ट मेंं मौका देने की मांग

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तिलक वर्मा की भी तारीफ की और कहा कि अब तिलक को टेस्ट में मौका मिलना चाहिए ,अजहरुद्दीन ने कहा, "तिलक वर्मा ने जिस तरह से खेला है, उससे मैं बहुत खुश हूं, वह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और मेरी दिली उम्मीद और प्रार्थना है कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिले. मेरे लिए, टेस्ट क्रिकेट सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मेट है, और मुझे उम्मीद है कि वह आगे चलकर टेस्ट मैचों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. वह T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि भारत की जीत सुनिश्चित करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है. पूरी टीम को बधाई. क्रिकेट एक टीम गेम है, और पूरी टीम बधाई की हकदार है. मैं उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूं"

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