'बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ..', एशिया कप में IND-PAK के मैच को लेकर मोहम्मद अजहरुद्दीन का माथा ठनका

Mohammad Azharuddin on Asia cup: भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद WCL के बहिष्कार के बाद एशिया कप में पाकिस्तान (IND vs PAK Match in Asia Cup) के साथ खेलने पर भारत के सहमत होने की आलोचना की और दोहरे मापदंड का हवाला दिया. बता दें कि शियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शनिवार को घोषणा की कि पुरुषों का एशिया कप नौ से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आयोजित किया जाएगा. वहीं, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाने वाला है. इसको लेकर अब भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रिएक्ट किया है.

मीडिया से बात करते हुए, अज़हरुद्दीन ने भारत के एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने पर सहमति जताने पर नाराज़गी जताई और दोहरे मानदंडों की निंदा की. उन्होंने तर्क दिया कि अगर दोनों टीमें द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं खेलतीं, तो उन्हें बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में एक-दूसरे का सामना नहीं करना चाहिए.

अजहर ने कहा, "मैं हमेशा कहता हूं कि सब कुछ होना चाहिए, वरना अगर नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर आप द्विपक्षीय मैच नहीं खेल रहे हैं, तो आपको इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेलने चाहिए, यही मेरा मानना है. लेकिन सरकार और बोर्ड जो भी फैसला करेंगे, वही होगा."

इसके अलावा अज़हरुद्दीन ने WCL मैच में भारत के रुख़ पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, "वेटरन्स लीग आधिकारिक नहीं है, इसे आईसीसी या बीसीसीआई से मान्यता नहीं मिली है, यह निजी तौर पर आयोजित की जाती है, लेकिन एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसका संचालन ACC करता है"

एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में है और इन दोनों टीमों के अगले रविवार (21 सितंबर) को फिर से सुपर फोर मैच में आमने सामने होने की संभावना है. भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा और उसके सभी मैच दुबई में खेले जाने की संभावना है. भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में हैं. एसीसी 19 मैचों के इस टूर्नामेंट के लिए 17 सदस्यीय टीम को अनुमति देगा तथा इसके मैच दुबई और अबुधाबी में खेले जाएंगे.

एशिया कप में एक ही ग्रुप में भारत -पाकिस्तान

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान

ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग

एशिया कप 2025 का शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग

10 सितंबर: भारत बनाम यूएई

11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग

12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान

13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका

14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान

15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग

15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान

16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान

17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई

18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान

19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर फोर का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2

21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)

23 सितंबर, ए2 Vs बी1

24 सितंबर, ए1 Vs बी2

25 सितंबर, ए2 Vs बी2

26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल