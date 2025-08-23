CPL में मोहम्मद आमिर का धमाका, T-20 में ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट हैरत में

Mohammad Amir record in T20: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir record) ने टी-2-0 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. आमिर ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे जान विश्व क्रिकेट हैरान है. आमिर टी-20 क्रिकेट में 400 विकेट पूरा करने वाले पाकिस्तान के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. पाकिस्तान की ओर से टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट वहाब रियाज के नाम है. रियान ने 348 मैच में 413 विकेट लिए हैं. बता दें कि आमिर इस समय सीपीएल 2025 (Caribbean Premier League 2025) में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से खेल रहे हैं. के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने बुधवार को सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स (Antigua and Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders) के खिलाफ कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2025 के मुकाबले के दौरान टी20 क्रिकेट में अपना 400वां विकेट हासिल करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

पाकिस्तान की ओर से सर्वाधिक टी20 विकेट (Most T20 wickets by Pakistan bowlers)

वहाब रियाज़ - 413 विकेट (348 मैच)

मोहम्मद आमिर - 400* विकेट (343 मैच)

सोहेल तनवीर - 389 विकेट (388 मैच)

इमाद वसीम - 375 विकेट (405 मैच)

शाहिद अफरीदी - 347 विकेट (329 मैच)

आमिर ने फैबियन एलन को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की और इस तरह टी20 में 400 विकेट लेने वाले दूसरे पाकिस्तानी गेंदबाज बन गए. उन्होंने अपने 343वें टी20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की और अब टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची में नौवें स्थान पर हैं. (Mohammad Amir ninth bowler to take 400 T20 wickets). इसके अलावा आमिर टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज हैं. इस मामले में सबसे आगे राशिद खान हैं. राशिद ने 289 टी-20 मैच में 400 विकेट पूरे किए थे. (Quickest bowlers to 400 T20 wickets in terms of matches) (Antigua and Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders, 7th Match, Caribbean Premier League 2025)

मैच की बात करें तो बारबुडा फाल्कन्स ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन बनाए जिसके बाद ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन ही बना सकी, इस तरह से Antigua and Barbuda Falcons की टीम 8 रन से मैच जीतने में सफल रही.