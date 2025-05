GT vs LSG: मिचेल मार्श ने मचाया तहलका, 17 साल के IPL इतिहास में ये कारनाम करने वाले लखनऊ के दूसरे बल्लेबाज बने

Mitchell Marsh Century GT vs LSG IPL 2025: मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में शतक लगाकर तहलका मचा दिया है. गुजरात के खिलाफ शतक लगाकर मार्श ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है. इस शतक के साथ मिशेल मार्श इस आईपीएल (IPL 2025) में शतक लगाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. इसी के साथ मार्श के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है, अब वो एक सीजन में केएल राहुल के बाद LSG के लिए सबसे ज्यादा (6 बार) 50 से ज्यादा का स्कोर करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

🚨 MITCHELL MARSH BECOMES FIRST OVERSEAS PLAYER TO SCORE HUNDRED IN THIS IPL 2025 🚨 pic.twitter.com/8bb46N4LBi