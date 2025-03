IND vs NZ: 'व्हाइट बॉल में...', भारत के चैंपियन बनने पर माइकल वॉन ने किया ऐलान, विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Michael Vaughan reaction Viral: इंग्लैंड के पूर्व माइकल वॉन (Michael Vaughan on Indian team) ने भारत के चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद एक बड़ा ऐलान कर दिया है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने भारतीय टीम को व्हाइट बॉल में दुनिया की सबसे ताकतवर टीम करार दे दिया है पूर्व इंग्लिश कप्तान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और भारतीय टीम को लेकर अपनी राय दी है. बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया. साल 2024 में भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था तो वहीं, अब भारत नेआईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. लगातार दूसरे साल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतकर विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी है. वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने सोशल मीडिया एक्स (X) पर भारतीय टीम को लेकर रिएक्ट किया.

माइकल वॉन ने मान लिया है कि भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोई भी फाइनल जीत सकती है. वॉन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "जायसवाल, तिलक वर्मा, शर्मा, सूर्या, पंत, रेड्डी, सुंदर, चहल, अर्शदीप, बुमराह और बिश्नोई... मेरी राय में यह टीम भी फाइनल में भी पहुंच जाती. व्हाइट बॉल में भारतीय क्रिकेट की ताकत का कोई सानी नहीं है."

Jaiswal,Varma,Sharma,Sky,Pant,Reddy,Sundar,Chahal,Arsdeep,Bumrah & Bisnoi …. This team would have made it to the final as well IMO .. The strength in Indian cricket in white ball is off the scale .. #India #ChampionsTrophy2025