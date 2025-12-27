विज्ञापन
Boxing Day Test: 'पिच है या मजाक', माइकल वॉन ने MCG पिच को लेकर ऐसे कसा तंज, 26 से शुरू और 27 में खत्म

Michael Vaughan on MCG Pitch ENG vs AUS Boxing Day Test: मेलबर्न टेस्ट में पिच गेंदबाजों के लिए स्वर्ग साबित हुई. टेस्ट के पहले ही दिन 20 विकेट गिरे.

Boxing Day Test: 'पिच है या मजाक', माइकल वॉन ने MCG पिच को लेकर ऐसे कसा तंज, 26 से शुरू और 27 में खत्म
Michael Vaughan on MCG Pitch ENG vs AUS Boxing Day Test

Michael Vaughan on MCG Pitch ENG vs AUS Boxing Day Test: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे टेस्ट की पिच की आलोचना की है. वॉन ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेलबर्न की पिच पर तंज कसा. माइकल वॉन ने एक्स पर लिखा, "यह पिच एक मजाक है. यह गेम को कम आंकना है. खिलाड़ी/ब्रॉडकास्टर और सबसे जरूरी, फैंस. 98 ओवर में 26 विकेट गिर चुके हैं." 

मेलबर्न टेस्ट में पिच गेंदबाजों के लिए स्वर्ग साबित हुई. टेस्ट के पहले ही दिन 20 विकेट गिरे. वहीं दूसरे दिन दूसरे सेशन की शुरुआत तक ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में ऑलआउट हो चुकी थी. टेस्ट क्रिकेट के लिए ये बेहद चिंताजनक है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने भी इसे लेकर चिंता जताई है. ग्रीनबर्ग ने कहा कि एक दिन में 20 विकेट गिरना टेस्ट फॉर्मेट की समाप्ति का कारण बन सकता है. 

उन्होंने सेन क्रिकेट से बात करते हुए कहा, "आप कह सकते हैं कि कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई. जब भी किसी टेस्ट मैच में इतने विकेट गिरते हैं, तो यह खेल को छोटे फॉर्मेट की ओर ले जाता है, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं देखना चाहता, क्योंकि यह खेल और व्यापार दोनों के लिए नुकसानदायक है." 

उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट साफ तौर पर लंबा चले. मैं बल्ले और गेंद के बीच थोड़ा संतुलन देखना चाहूंगा. मुझे लगा कि पहले दिन गेंद का प्रभाव ज्यादा था. यह हमारे सामने एक चुनौती के समान है."

दर्शकों की बड़ी संख्या पर ग्रीनबर्ग ने कहा, "यह टेस्ट क्रिकेट का एक शानदार दिन था, एमएसजी में रिकॉर्ड 94,000 लोग जमा हुए. रिकॉर्ड संख्या में आए लोगों को नया अनुभव मिला. हमारी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि हम उन अनुभवों को दिन-ब-दिन जारी रख सकें."  

England, Australia, Michael Vaughan, Cricket
