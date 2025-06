माइकल वॉन ने चुने दुनिया के चार All Time महान ओपनर बल्लेबाज, पहले और चौथे नंबर का नाम सुन गेंदबाजों के उड़ जाते थे होश

Top 4 Opening Batsmen Of All Time in world cricket: माइकल वॉन ने दुनिया के चार ऐसे ओपनर बल्लेबाजों का चुनाव किया है जिसे वो दुनिया का सबसे महान ओपनर बल्लेबाज मानते हैं. वॉन ने theoverlapcricket यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने 4 सबसे महान ओपनर बल्लेबाज के नाम बताए हैं. वॉन ने पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन का चुनाव किया है तो दूसरे नंबर पर वॉन की पसंद एलिस्टेयर कुक बने हैं. इसके बाद उन्होंने ग्रीम स्मिथ को नंबर 3 पर और भारत के वीरेंद्र सहवाग को ऑल टाइम ग्रेट ओपनर बल्लेबाज की लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह दी है. (Michael Vaughan on Top Opening Batsmen Of All Time)

मैथ्यू हेडन के टेस्ट करियर का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज ने 103 टेस्ट मैच में 8625 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 30 शतक और 29 अर्धशतक शामिल है. वनडे में हेडन ने 6133 रन बनाए थे. वनडे में उनके नाम 10 शतक और 36 अर्धशतक दर्ज है. बतौर टेस्ट ओपनर हेडन ने 121 मैच में 8609 रन बनाए. जिसमें उनके नाम 30 शतक दर्ज है. इसके अलावा बतौर ओपनर हेडन ने 30 अर्धशतक जमाए थे.

दूसरी ओर एलिस्टेयर कुक ने अपने टेस्ट करियर में 161 मैच खेलकर 12472 रन बनाए थे जिसमें 33 शतक और 57 अर्धशतक शामिल है. कुक ने टेस्ट में 45.35 की औसत के साथ रन बनाने में सफलता हासिल की थी.

इसके बाद साउथ अफ्रीका के दिग्गज कप्तान और ओपनर बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ के करियर के बारे में बात करें तो स्मिथ ने 117 टेस्ट में 9265 रन बनाए थे, स्मिथ के नाम टेस्ट में 27 शतक और 38 अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

वहीं, विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के बारे में बात करें तो सहवाग ने 104 टेस्ट में 8586 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 82.33 का रहा. सहवाग ने टेस्ट में 23 शतक और 32 अर्धशतक जमाने में सफल रहे थे. बता दें कि सहवाग और हेडन ऐसे ओपनर बल्लेबाज रहे थे जिनके खिलाफ गेंदबाजी करना गेंदबाजों के लिए किसी 'काल' से कम नहीं था.