Vaibhav Suryavanshi: 'जल्द से जल्द शामिल किया जाए', माइकल वॉन ने वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में एंट्री को लेकर कर दी बड़ी मांग

Michael Vaughan on Vaibhav Suryavanshi: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि इस 15 वर्षीय खिलाड़ी को जल्द ही भारतीय सीनियर टीम के माहौल से जोड़ना चाहिए, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के स्तर को करीब से समझ सके. आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में वैभव ने 17 गेंदों में 52 रन की तूफानी पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. वॉन का कहना है कि इस पारी ने उनके ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल की चमक भी फीकी कर दी.

वॉन ने संकेत दिए कि भले ही वैभव को तुरंत प्लेइंग इलेवन में जगह देना जरूरी न हो, लेकिन उन्हें टीम के साथ रखना बेहद फायदेमंद होगा. उनके अनुसार, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले आगामी व्हाइट-बॉल दौरे पर वैभव को टीम में शामिल किया जा सकता है. इससे उन्हें सीनियर खिलाड़ियों के साथ समय बिताने, ड्रेसिंग रूम कल्चर समझने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी करने का मौका मिलेगा.

वॉन का साफ मानना है कि वैभव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और वह बड़े मंच पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हालांकि, उनका फोकस इस बात पर है कि इतनी कम उम्र में खिलाड़ी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाए, ताकि वह लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सके.

पिछले एक साल में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह घरेलू, अंडर-19 और आईपीएल जैसे बड़े मंचों पर रन बनाए हैं, उसने क्रिकेट जगत को काफी प्रभावित किया है. ऐसे में माइकल वॉन की यह राय इस ओर इशारा करती है कि भारतीय क्रिकेट को इस उभरते सितारे को सही दिशा और माहौल देने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वह भविष्य में टीम के लिए बड़ा मैच विनर बन सके.