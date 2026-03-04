Happy Holi 2026: 'होली के रंग आपकी जिंदगी में खुशियां भर दें', विराट कोहली-सचिन तेंदुलकर-कोच गंभीर ने दी होली की शुभकामनाएं

Virat Kohli-Sachin Tendulkar-Coach Gautam Gambhir Holi Wishes: बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया, हेड कोच गौतम गंभीर और दूसरों ने होली मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि रंगों का यह त्योहार सभी की ज़िंदगी में खुशियां और आनंद लाएगा. सैकिया ने X पर लिखा, “होली के रंग आपकी ज़िंदगी में खुशियां, आनंद और समृद्धि भर दें! एक मज़ेदार सेलिब्रेशन की शुभकामनाएं.” कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें लिखा था, "होली मुबारक. रंगों का यह त्योहार आपकी ज़िंदगी में सफलता, खुशी और पॉजिटिविटी लाए."

भारत के पूर्व कप्तान, जो इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ़ ODI खेलते हैं, अगली बार 14 जून से घर पर अफ़गानिस्तान का सामना करने वाली भारतीय टीम में नज़र आएंगे. होली, जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है, पूरे भारत में जोश के साथ मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत के आने का प्रतीक है.

Wishing everyone a vibrant and joyful Holi. pic.twitter.com/ExtebSGloV — Devajit LON Saikia (@lonsaikia) March 4, 2026

इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने शेयर किया, “सभी को बहुत-बहुत खुश और रंगीन होली की शुभकामनाएं!”

Wishing everyone a very happy & colourful Holi! #HappyHoli pic.twitter.com/q6keO5DP6V — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 4, 2026

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी X पोस्ट के ज़रिए शुभकामनाएं दीं. इसमें कहा गया, “होली मनाने वाले सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं.”

Wishing a very happy Holi to everyone who celebrates 💚💛 pic.twitter.com/aW0Rg3AauF — Cricket Australia (@CricketAus) March 4, 2026

इससे पहले मंगलवार को, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, भारत के दिग्गज विराट कोहली और क्रिकेट जगत के कई मौजूदा और पूर्व सदस्यों ने होली के मौके पर फैंस को दिल से शुभकामनाएं दीं और सोशल मीडिया पर खुशी भरे मैसेज शेयर किए.

Happy Holi! Hope this day brings positivity, good health, and lots of happy moments your way.



If you end up completely drenched, consider it a winning performance!😊 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 3, 2026

“होली मुबारक! उम्मीद है यह दिन आपके लिए पॉजिटिविटी, अच्छी हेल्थ और ढेर सारे खुशी के पल लेकर आए. अगर आप पूरी तरह भीग भी जाते हैं, तो इसे विनिंग परफॉर्मेंस समझें!” तेंदुलकर ने X पर लिखा.

भारतीय पुरुष T20I टीम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल मुकाबले के लिए तैयार है, जो गुरुवार को मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. मेन इन ब्लू टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन हैं और लगातार दो बार कप उठाने वाली पहली टीम बनकर इतिहास रचना चाहते हैं.

वहीं, दूसरा सेमीफाइनल मैच बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. इस बीच, भारतीय महिला टीम मल्टी-फॉर्मेट टूर के लिए ऑस्ट्रेलिया में है. ब्लू टीम ने तीन मैचों की T20I सीरीज़ 2-1 से जीती, लेकिन फिर ODI सीरीज़ 3-0 से हार गई. दोनों टीमों के बीच 6 मार्च से पर्थ में एकमात्र पिंक-बॉल टेस्ट मैच होगा, जिसके साथ सीरीज़ खत्म होगी.