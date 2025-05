WI vs IRE: मैथ्यू फोर्ड ने इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया नाम, वनडे क्रिकेट में एक साथ तोड़ा जयसूर्या, मार्टिन गुप्टिल का बड़ा रिकॉर्ड

Matthew Forde Joint Fastest ODI Half Century vs IRE: मैथ्यू फोर्ड ने शुक्रवार को शानदार अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. उन्होंने डबलिन में वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच दूसरे वनडे के दौरान वन-डे इंटरनेशनल (वनडे) इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की. 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए 23 वर्षीय खिलाड़ी ने महज 16 गेंदों पर धमाकेदार अर्धशतक जड़ा, जो 2015 में एबी डिविलियर्स द्वारा इसी वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ बनाए गए प्रतिष्ठित रिकॉर्ड की बराबरी करता है.

