Mark Wood : मार्क वुड ने बरपाया कहर, 156 KM/H की स्पीड से बाउंसर फेंककर मचाई खलबली, ऐसा रिकॉर्ड बनाकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Mark Wood record in test Cricket: वेस्टइंडीज के गेंदबाज मार्क वुड ने दूसरे टेस्ट मैच (ENG vs WI 2nd Test) में कुछ ऐसा कमाल किया है जिसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया है. दरअसल, टेस्ट मैच के दूसरे दिन मार्क वुड ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के खिलाफ ऐसी गेंदें फेंकी जिसने फैन्स ही नहीं बल्कि पूर्व दिग्गजों को भी हैरान कर दिया. हुआ ये कि वेस्टइंडीज की पारी के 10वें ओवर के दौरान वुड गेंदबाजी करने आए. वुड ने अपने पहले ओवर में 6 में से 5 गेंद 150KMPH की रफ्तार से ज्यादा की गेंदें फेंककर बल्लेबाज को हैरान कर दिया. वुड ने पहली गेंद 151.1 kmph, दूसरी गेंद 154.65 kmph, तीसरी गेंद 152.88 kmph, चौथी गेंद 148.06 kmph, पांचवीं गेंद 155.30 kmph औ छठी गेंद 153.20 kmph की रफ्तार से फेंकी. ऐसा कर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने इतिहास रच दिया. मार्क वुड का यह ओवर घरेलू मैदान पर किसी भी इंग्लैंड तेज गेंदबाज द्वारा फेंका गया यह सबसे तेज ओवर था. वुड की इस घातक गेंदबाजी का सामना वेस्टइंडीज के मिकाइल लुइस ने किया.

अपना ही तोड़ दिया रिकॉर्ड

इस ओवर के बाद जब दूसरी बार गेंदबाजी करने वुड आए तो उन्होंने पहले ओवर से ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी की . अपने दूसरे ओवर में वुड ने पहली गेंद 152.0 kmph की रफ्तार से डाली, दूसरी गेंद 149.66 kmph, तीसरी गेंद की रफ्तार 152.0 kmph की थी. चौथी गेंद मार्क वुड ने 154.49 kmph रफ्तार से फेंककर तहलका मचा दिया .इसके बाद पांचवीं गेंद 156.26 kmph की स्पीड के साथ फेंकी गई थी. वहीं, आखिरी गेंद वुड ने 151.27 kmph की रफ्तार के साथ फेंककर खलबली मचा दी. यह ओवर भी सबसे तेज ओवर के रिकॉर्ड में शामिल हो गया इस ओवर में वुड ने 156kmph की रफ्तार के साथ गेंद फेंककर इतिहास रच दिया.

Your chances of facing a 97.1mph Mark Wood bouncer straight at your head are low, but never zero... pic.twitter.com/sQN7TtB4rv