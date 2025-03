NZ vs PAK, 1st ODI: मार्क चैपमैन ने रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Mark Chapman record, NZ vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच (NZ vs PAK, 1st ODI) में मार्क चैपमैन ने इतिहास रच दिया है. मार्क चैपमैन (Mark Chapman) ने अपने वनडे करियर का चौथा शतक लगाया और 132 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, अपनी पारी में चैपमैन ने 111 गेंद का सामना किया और 6 छक्के के अलावा 11 चौके लगाए. 132 रन की पारी खेलकर मार्क चैपमैन ने एक ऐसा कमाल कर दिया है इससे पहले किसी कीवी बल्लेबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में नहीं किया था. चैपमैन पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले कीवी बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने रॉस टेलर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. पूर्व दिग्गज रॉस ने साल 2011 में श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में नाबाद 131 रन की पारी पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी.

बता दें कि पाकिस्तान-न्यूजीलैंड वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड फखर जमां के नाम है. फखर ने साल 2023 में रावलपिंडी वनडे में कीवी टीम के खिलाफ नाबाद 180 रन की पारी खेली थी. (High scores for New Zealand vs Pakistan in ODI). इसके अलावा मार्कचैपमैन ने अपनि 132 रन की पारी में 6 छक्के और 11 चौके लगाए और बाउंडी से 88 रन जोड़ने में सफल रही. पाक-न्यूजीलैंड वनडे की एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी चैपमैन दूसरे बल्लेबाज हैं और न्यूजीलैंड की ओर से ऐसा कमाल करने करने वाले पहले बल्लेबाज हैं. (Most runs from fours and sixes in an innings By New Zealand vs Pakistan in ODIs).

न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान वनडे में एक पारी में चौकों और छक्कों से सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर फखर जमां हैं जिन्होंने अपनी 180 रन की नाबाद पारी के दौरान चौके और छक्के को मिलाकर कुल 104 रन बनाए थे. जमां ने इसके अलावा 2023 में नवंबर में खेले गए वनडे मैच में 126 रन बनाए थे तो उस दौरान उन्होंने केवल बाउंड्री से 98 रन बटोरे थे.

पहले वनडे की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. हालांकि न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी और उनके तीन विकेट 50 रन पर गिर गए थे लेकिन इसके बाद डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 244 रन की पार्टनरशिप कर पारी को संभाला और टीम के स्कोर को 300 के पार ले जाने में सफल रहे . मैच में डेरिल मिचेल ने 84 गेंद पर 76 रन की पारी खेली.

मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल ने मिलकर 244 रन की पार्टनरशिप कर साझेदारी का एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. दोनों के बीच हुई चौथे विकेट के लिए 244 रन की साझेदारी वनडे में 4th विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है. तो वहीं न्यूजीलैंड के लिए वनडे में चौथे विकेट के लिए की गई, यह सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है. (Highest partnership for the 4th wicket in ODIs). न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 344 रन 9 विकेट पर बनाए हैं.