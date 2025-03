VIDEO: 11 चौके, 4 छक्के, 213.64 की स्ट्राइक रेट, पाकिस्तान के लिए अबूझ पहेली बना युवा स्टार

Mark Chapman, New Zealand vs Pakistan, 3rd T20I: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में खेले जा रहा तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मार्क चैपमैन ने सबको अपना दीवाना बना दिया है. कीवी टीम की तरफ से तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे 30 वर्षीय बल्लेबाज ने कुल 44 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 213.64 की स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और चार बेहतरीन छक्के निकले.

मैच के दौरान मार्क चैपमैन पाकिस्तानी स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के शिकार बने. ग्रीन टीम की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए अफरीदी की पांचवीं गेंद को चैपमैन अच्छी तरह से भांप नहीं पाए. नतीजन शादाब खान के हाथों वह लपके गए. चैपमैन जब आउट हुए उस दौरान टीम का स्कोर 12.5 ओवरों की समाप्ति के बाद पांच विकेट के नुकसान पर 141 रन था.

9th t20 half century by Mark chapman ...and his 4th against this premium team.. 😔 #PakistanCricket #PAKvNZ #BabarAzam𓃵 pic.twitter.com/CAJoOH98U2

ऑकलैंड में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 19.5 ओवरों में 204 रन बनाने में कामयाब रही. विपक्षी टीम पाकिस्तान को यह मुकाबला जितने के लिए 20 ओवरों में 205 रन बनाने होंगे.

Mark Chapman brings up his 9th T20I 50 off just 29 balls! Follow play LIVE and free in NZ on TVNZ 1, TVNZ+ and Sport Nation NZ. LIVE scoring | https://t.co/m1tbd2vhLn 📲 #NZvPAK #CricketNation pic.twitter.com/WoAEXxwnrc