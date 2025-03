VIDEO: मनोज तिवारी ने फाइनल से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की सफलता का खोल दिया राज

Manoj Tiwary Big Statement: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले से पूर्व टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एएनआई न्यूज एजेंसी के साथ हुई बातचीत के दौरान कहा, 'भारतीय टीम बेहद संतुलित नजर आ रही है. यही वजह है कि अबतक वह टूर्नामेंट में अपराजित रही है. टीम इंडिया की रणनीति अच्छी नजर आ रही है. वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया है. जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन से खुद को साबित किया है. सभी खिलाड़ी अपनी भूमिका को टीम में जानते हैं और वे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.'

बातचीत के दौरान मनोज तिवारी, वरुण चक्रवर्ती के प्रदर्शन से ज्यादा प्रभावित नजर आए. उन्होंने 'मिस्ट्री' स्पिनर की तारीफ करते हुए कहा, 'वरुण चक्रवर्ती को लाया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहला मैच था उनका. उनको कुछ ज्यादा अनुभव नहीं था. मगर आते ही उन्होंने पांच विकेट चटकाए. इसके साथ ही पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रेविस हेड जो कि टीम इंडिया के लिए बड़े टूर्नामेंट में हमेशा से सिरदर्द रहे हैं. आते ही पहली गेंद पर उनको आउट किया. वह अच्छे लय में नजर आ रहे हैं.'

