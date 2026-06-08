W,W,W,W,W,W: डेब्यू टेस्ट में ही मानव सुथार ने मचाया गदर, दिग्गजों की लिस्ट में हुए शामिल, VIDEO

मौजूदा समय में अफगानिस्तान की टीम भारत के दौरे पर है (Afghanistan tour of India 2026). जहां दोनों टीमों के बीच न्यू चंढीगढ़ में एक मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. यहां डेब्यू मुकाबले में ही मानव सुथार (Manav Suthar) ने कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है. वह भारत की तरफ से डेब्यू टेस्ट मुकाबले में ही 'फाइव विकेट हॉल' लेने वाले 10वें गेंदबाज बन गए हैं. बात करें देश के लिए रेड बॉल क्रिकेट में डेब्यू करते हुए खबर लिखे जाने तक जिन 10वों गेंदबाजों ने 'फाइव विकेट हॉल' लिया है, तो उनके नाम कुछ इस प्रका हैं-

भारत की तरफ से डेब्यू टेस्ट में 'फाइव विकेट हॉल' लेने वाले गेंदबाज

प्रदर्शन खिलाड़ी का नाम विपक्षी टीम स्थान तारीख 5/93 मोहम्मद निसार इंग्लैंड लॉर्ड्स, लंदन 25 जून 1932 5/64 वी.वी. कुमार पाकिस्तान फिरोज शाह कोटला, दिल्ली 8 फरवरी 1961 6/55 सैय्यद आबिद अली ऑस्ट्रेलिया एडिलेड ओवल 23 दिसंबर 1967 6/103 दिलीप दोषी ऑस्ट्रेलिया मद्रास क्रिकेट क्लब ग्राउंड, चेन्नई 11 सितंबर 1979 8/61 नरेंद्र हिरवानी वेस्टइंडीज एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई 11 जनवरी 1988 5/71 अमित मिश्रा ऑस्ट्रेलिया पीसीए स्टेडियम, मोहाली 17 अक्टूबर 2008 6/47 रविचंद्रन अश्विन वेस्टइंडीज फिरोज शाह कोटला, दिल्ली 6 नवंबर 2011 5/77 मोहम्मद शमी वेस्टइंडीज ईडन गार्डन्स, कोलकाता 8 नवंबर 2013 5/60 अक्षर पटेल इंग्लैंड एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई 13 फरवरी 2021 6/33 मानव सुथार अफगानिस्तान पीसीए स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ 8 जून 2026

मैच के दौरान मानव सुथार ने भारतीय टीम की तरफ से कुल 22 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच वह 1.50 की इकॉनमी से 33 रन खर्च करते हुए छह विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उनके शिकार अब्दुल मलिक (16), रहमानउल्लाह गुरबाज (12), रहमत शाह (60), अफसर जजाई (03), शराफउद्दीन अशरफ (11) और मोहम्मद सलीम (00) बने.

पहली पारी में 152 रनों पर ही ढेर हो गई अफगानिस्तान

भारत की तरफ से पहली पारी में बनाए गए 564/8d रनों के जवाब में अफगानिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में 152 रनों पर ही ढेर हो गई. चौथे क्रम क बल्लेबाज रहमत शाह ने अगर 60 रनों की जुझारू अर्धशतकीय पारी नहीं खेली होती तो टीम के हालात और बुरे होते. शाह के अलावा अफगान टीम की तरफ से पहली पारी में कैप्टन हशमतउल्लाह शहीदी ने 48 गेंद में 20 और सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल ने 27 गेंदों में 17 रनों का योगदान दिया.

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